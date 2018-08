Política

Nueva ponencia

Alonso desautoriza a Quiroga y exige a Bildu que condene la violencia

agencias | redacción

07/10/2015

Por su parte, la presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha negado que haya llegado a un acuerdo con EH Bildu para que haga un rechazo genérico de ETA.

El ministro de Sanidad español y presidente del PP de Araba, Alfonso Alonso, ha recordado al PP vasco que la posición del partido en el ámbito estatal "es que no se puede renunciar" a exigir a Bildu "la condena expresa del terrorismo de ETA".

En una entrevista en la Cadena Cope, Alonso ha recalcado que Bildu "sigue siendo el defensor de ETA" y que este mismo martes se refería a la detención de dirigentes de la banda como "caza del vasco". "Podemos inducir a confusión si nuestra posición no es la de siempre, la posición por la que hemos pagado un tributo de sangre", ha dicho.

Quiroga niega un acuerdo con EH Bildu

La presidenta del PP vasco, Arantza Quiroga, ha negado que haya llegado a un acuerdo con EH Bildu para que haga un rechazo genérico de ETA y ha lamentado que "se retuerza de tal manera" su iniciativa para crear una ponencia 'de libertad y convivencia' en el Parlamento vasco. "Por supuestísimo, que la exigencia siempre tiene que ser de rechazo, de condena y de deslegitimación del terrorismo", ha afirmado.

En declaraciones a Onda Cero, Quiroga ha asegurado que "la condena y la deslegitimación del terrorismo son conceptos que significan y dicen exactamente lo mismo". "Y el PP hace años que en todos nuestros textos hemos hablado de deslegitimación del terrorismo porque es la gran asignatura pendiente que tenemos en Euskadi", ha añadido.

Ha abogado porque, entre todos, se haga "una revisión honesta de lo que ha sido la historia de ETA". "Por eso hemos hecho esta iniciativa en el Parlamento vasco con luz y taquígrafos, con un texto que no es novedoso, porque ya se ha votado en otras ocasiones en el Parlamento vasco. El PP esto ya lo ha votado y los únicos que no lo han votado han sido Bildu y compañía. ¿Por qué?, porque sigue condicionada por ETA y lo que no puede ser es que toda la sociedad sigamos condicionados por ETA ahora que ha dejado de matar y está en una debilidad extrema", ha dicho.

La AVT considera una "afrenta" a las víctimas

La Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT) ha expresado su "profundo malestar" por la moción presentada el martes por el PP en el Parlamento vasco, que entiende como una "afrenta" y un "menosprecio" a las víctimas porque, por primera vez, este partido "no exige rechazo expreso a la violencia de ETA, diluyendo de esta forma el terrorismo etarra en un conglomerado de violencia genérica".

ncia genérica".