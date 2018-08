Política

Reunión

Iglesias tiende la mano al sector del PSOE 'que quiere avanzar'

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/01/2016

La dirección nacional del partido se reúne por primera vez tras las elecciones generales.

El secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha hecho este domingo un llamamiento al diálogo al PSOE "sensato", que "quiere avanzar" y que "entiende España", al tiempo que ha dejado claro que las prioridades de su formación siguen pasando, por un lado, por resolver la "emergencia social", y por otro, la cuestión territorial "por vías democráticas", es decir, a través de un referéndum en Cataluña.

"Hay dos partidos socialistas, uno que está con el PP y otro que querría avanzar. Nosotros les debemos tender la mano", ha afirmado al inicio de la primera reunión del Consejo Ciudadano tras las elecciones generales, durante la exposición de su informe político sobre la situación de Podemos, sus resultados, y los escenarios que se abren tras los comicios.

Uno de estos escenarios, según ha advertido Iglesias, es el de la "gran coalición" entre el PP, Ciudadanos y el PSOE que apuesta por el "inmovilismo", sector que representan a su juicio algunos barones socialistas como los presidentes autonómicos de Extremadura, Guillermo Fernández Vara; el de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y la de Andalucía, Susana Díaz.

"La duda es si el PSOE se va a prestar a esto y va a jugar con las excusas. No es el escenario que queremos, nosotros tenemos siempre que tender la mano para explorar la posibilidad de que el PP no gobierne", ha insistido, al tiempo que ha exigido al PSOE que "deje de hacer teatro" y diga "qué es lo que quieren hacer".

La dirección nacional de Podemos se reúne este domingo por primera vez tras las elecciones generales del 20 de diciembre para analizar sus resultados y para explorar los posibles escenarios que se han abierto tras la cita electoral.

Así, los dirigentes y secretarios generales territoriales de Podemos, que integran el Consejo Ciudadano, tienen este domingo la oportunidad de manifestar su parecer sobre la estrategia y las prioridades que ha fijado la Ejecutiva de la formación tras las elecciones de cara a la formación del próximo gobierno.

El líder del partido, Pablo Iglesias, ya avanzó el día después de las elecciones el 'no' tajante de Podemos a la investidura del candidato del PP y actual presidente del funciones, Mariano Rajoy, y aunque no descartó la posibilidad de apoyar al PSOE, fijó el referéndum en Cataluña como una de sus condiciones, algo que los socialistas no están dispuestos ni a valorar.

Aunque la formación ha puesto el acento posteriormente sobre otras prioridades, como su 'Ley de emergencia social', siguen manteniendo como condición el derecho a decidir, en línea con las demandas de sus socios de En Común, liderados por la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, con los que concurrieron en Cataluña.

Además, Podemos ha planteado como condición para poder llegar a cualquier acuerdo su propuesta de prohibir en la Constitución las llamadas 'puertas giratorias' y, mirando directamente al PSOE, ha exigido que "todos los miembros" de cualquier partido que aspire a contar con su apoyo salgan de los Consejos de Administración "o entreguen el carnet".

Todo ello lleva a que el posible apoyo de Podemos al PSOE para permitir la investidura de Pedro Sánchez quede lejos todavía.

Otro de los escenarios que barajan en la formación es el de la celebración de nuevas elecciones, una posibilidad que, según señalan sus máximos dirigentes, no es "deseable" pero que tampoco les vendría mal porque, tal y como defienden, cada vez que pasan por las urnas, crecen.