Política

Sortu

Izko dice que Otegi podrá presentarse a las elecciones

Agencias | Redacción

19/01/2016

La portavoz de Sortu ha recordado que la sentencia del TS que condenó a Otegi "por principio de intangibilidad de las resoluciones firmes, ya no se puede tocar, no se puede cambiar”.

La portavoz de Sortu y abogada de los presos Amaia Izko ha afirmado que, "a efectos prácticos, Arnaldo Otegi sólo necesitaría los votos suficientes para ser lehendakari" por parte de las bases de EH Bildu, porque "la Ley lo establece así de claro", ya que, según ha asegurado, no se ha establecido para qué cargo está inhabilitado.

En declaraciones a los medios en Donostia-San Sebastián tras el acto de presentación de una canción dedicada a Otegi en el marco de la campaña 'Free Otegi-Free them all' que pide el acercamiento de los presos, Izko ha recordado que la sentencia del Tribunal Supremo que condenó al exdirigente de Batasuna se ejecutó en la Audiencia Nacional (AN) hace tres años y, "por principio de intangibilidad de las resoluciones firmes, ya no se puede tocar, no se puede cambiar, por lo que no hay manera de concretarla ni de cambiarla".

En este sentido, ha señalado que ese pronunciamiento que recogió esa sentencia "no es suficiente para que a Arnaldo se le impida acceder a concurrir a las elecciones y no se puede cambiar".

“Le tienen mucho miedo”

Amaia Izko ha enmarcado el hecho de que el Tribunal haya rechazado el recurso presentado por la defensa de Otegi para que no se le aplicase la pena de inhabilitación debido a que no se especificaban los cargos para los que estaba vetado, en un contexto en el que los "poderes" del Estado "le tienen mucho miedo a la aportación política" que el exportavoz de Batasuna "vaya a hacer sin ninguna duda en el momento en que esté en la calle". "Le tienen miedo a que sea el siguiente lehendakari y lo quieren impedir", ha señalado.

Sin embargo, ha apuntado que esta resolución "no cambia en absoluto la situación que se está dando respecto a Arnaldo y su condena, hace tres años, a una pena de inhabilitación especial que está cumpliendo", ya que "esa inhabilitación no supone, porque no lo recoge la sentencia, que no pueda presentarse a las elecciones que quiera, siempre que lo quiera y así lo decidan las bases de EH Bildu".

A su juicio, llevar a la práctica una sentencia "general" como ésta "en un ámbito u otro sería un exceso que, en principio, no permite el Derecho penal".

“Está por decidir”

"Por tanto, ninguna resolución que dicte la Audiencia Nacional puede cambiar esa situación, que es que, pese a la inhabilitación especial Arnaldo si quiere y quieren las bases de EH Bildu podrá concurrir a las próximas elecciones", ha aseverado. En todo caso, ha matizado que "eso es algo que está por decidir, tanto por su parte, como por parte de quienes forman EH Bildu".

Izko ha señalado que la resolución de la AN es "recurrible en casación ante el Tribunal Supremo", pero desconoce si la defensa de Otegi decidirá recurrir.

idirá recurrir.