Política

Inhabilitación de Otegi

El Gobierno Vasco cree que el veto a Otegi 'no tiene sentido'

AGENCIAS | REDACCIÓN

19/01/2016

El Ejecutivo considera, no obstante, que el recurso que pueda presentar el dirigente abertzale tiene "visos de prosperar".

El portavoz del Gobierno Vasco, Josu Erkoreka, ha asegurado que la inhabilitación del dirigente de la izquierda abertzale Arnaldo Otegi para desempeñar un cargo público carece de "sentido", aunque ha considerado que, a la vista de lo ocurrido en otros casos similares, el recurso que pueda presentar su defensa tiene "visos de prosperar".

Erkoreka, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno semanal, ha recordado que el Ejecutivo autonómico siempre ha mantenido que "no había motivos" para condenar a Otegi por el conocido como 'caso Bateragune'.

El exlíder de Batasuna, que saldrá de prisión el 28 de marzo, había recurrido ante la Audiencia Nacional la inhabilitación para el desempeño de cargo público que, junto a la pena de cárcel, le había sido impuesta por esta causa, aunque este recurso ha sido rechazado.

Sin embargo, Sortu ha explicado que la decisión de la AN "no cambia en absoluto la situación que se está dando" respecto a Otegi, ya que "esa inhabilitación no supone, porque no lo recoge la sentencia, que no pueda presentarse a las elecciones que quiera, siempre que lo quiera y así lo decidan las bases de EH Bildu".

El portavoz del Gobierno Vasco ha afirmado que la decisión de la Audiencia Nacional "es más propia de otra época", y ha añadido que la medida no cuenta con la "comprensión" del Ejecutivo autonómico.

De todas formas, y a la vista de lo ocurrido con otros casos similares en el pasado, ha afirmado que el recurso que pueda presentar la defensa de Otegi ante el Tribunal Supremo tiene "visos de que pueda prosperar".

El portavoz del Ejecutivo autonómico ha reconocido que, en todo caso, es "muy arriesgado" aventurarse a determinar cuál puede ser la decisión final de los tribunales de justicia.

es de justicia.es de justicia.