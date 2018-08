Política

Formación de Gobierno

Ortuzar cree que el PSOE debe decir qué partidos elige para acordar

AGENCIAS | REDACCIÓN

15/02/2016

Afirma que ve 'disposición' en Pedro Sánchez, aunque éste sufre 'parapetos desde su propio partido y los poderes económicos'.

El reelegido presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, ha manifestado que el PSOE tiene que pasar "a una fase más propositiva y a enseñar más sus cartas". De este modo, ha defendido que el secretario general socialista, Pedro Sánchez, tiene que decir "con quien va a hacer ese eje de gobierno o investidura".

Cuestionado por las reuniones mantenidas por el PNV con representantes del PSOE, Ortuzar ha reconocido a su líder, Pedro Sánchez, "buena voluntad y disposición", pero ha advertido de que tiene "problemas, mugas y parapetos" tanto "internamente desde su propio partido, como desde los medios de comunicación y los poderes económicos que quieren cercarlo para que no se pueda mover".

"Creo que poco a poco lo irá consiguiendo, pero también el PSOE tiene que pasar del tacticismo que está jugando ahora a una fase más propositiva y a enseñar más sus cartas. Tiene que decirnos con quién va a hacer ese eje de gobierno o investidura. Cuáles son los partidos elegidos y sobre qué bases se sustenta ese apoyo porque para nosotros eso va a ser decisivo para sentarnos después a hablar con ellos", ha expuesto.

En declaraciones a Onda Vasca, el presidente jeltzale se ha referido además a la VII Asamblea General del PNV celebrada este fin de semana en Pamplona / Iruñea en la que ha sido reelegido por unanimidad presidente del Euskadi Buru Batzar (EBB).

Tras señalar que la formación jeltzale vive un "momento dulce", ha valorado que, "frente al ruido que hay fuera, hemos sabido llegar a un común denominador" y dar una imagen "que es real de unidad, cohesión y de tener las cosas claras".

Andoni Ortuzar ha reiterado que al PNV no le "asusta acordar con nadie, tampoco con Madrid", pese a que, en la actualidad, "no se quiere poner de acuerdo ni hacer pactos nadie", lo que ha calificado de "barbaridad y antipolítica". "No nos asusta pactar con Madrid, pero se tienen que dar unas condiciones y cada uno debe partir desde el respeto al otro y considerándolo un igual. Es lo que llamamos esa bilateralidad. Que las relaciones entre Madrid y Euskadi sean de igual a igual, que nos podamos poner de acuerdo sin subordinaciones y se pueda hablar de todo", ha añadido.