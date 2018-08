Política

Entrevista en Radio Euskadi

Urkullu dice no ver razones para adelantar las elecciones autonómicas

Agencias | Redacción

22/02/2016

Aunque el lehendakari reconoce que "las circunstancias que afectan a la política en el Estado puedan condicionar" los comicios vascos.

El lehendakari, Iñigo Urkullu, ha reconocido que no ve razones, "por el momento", para adelantar las elecciones autonómicas, aunque ha advertido de que "todo es analizable", ya que "las circunstancias que afectan a la política en el Estado puedan condicionar" los comicios vascos.

En declaraciones a Radio Euskadi, Urkullu ha incidido en que, actualmente, está "plenamente dedicado al cumplimiento de la legislatura", aunque en función de las circunstancias en el Estado español habrá que ver "de qué manera inciden en la vida política y parlamentaria" unos hipotéticos nuevos comicios generales.

"Por lo que respecta a la legislatura vasca estoy plenamente centrado en el cumplimiento de mi programa y no me he parado a pensar en un adelanto" autonómico, ha expresado.

En este contexto, ha subrayado que, "si no hay adelanto", las elecciones vascas se celebrarán "después del verano", aunque ha matizado que "el que se celebren algo antes del verano" eso tampoco supondría un adelanto.

"No veo por el momento razones para lo que pueda ser un adelanto en función de las circunstancias propias, pero no oculto que las circunstancias que afectan a la política en el Estado puedan condicionar", ha manifestado.

?Hoy por hoy, por causas propias no"

En este sentido, ha advertido de que si se da "un adelanto o reiteración" de los comicios generales suele haber durante la campaña "un parón en la actividad parlamentaria vasca". "Es algo que analizaré, pero hoy por hoy, por causas propias no", ha añadido.

Tras afirmar que "todo es analizable", ha reiterado que no está pensando "en nada salvo que se produzcan circunstancias en el Estado español que aconsejen reflexionar".

"No sería recomendable"

Por otro lado, el lehendakari ha reconocido que "no sería recomendable" que se repitieran las elecciones generales en el Estado español y ha advertido de que sería "muy complicado" un gobierno del PSOE en solitario "sin acuerdos de base con otras formaciones".

Urkullu ha subrayado que en el contexto actual es necesaria "una estabilidad" y que los ciudadanos "cuenten con confianza de cara a lo que es interpretar que hay un gobierno sólido".

"Unas nuevas elecciones indicarían lo contrario y llevarían al hastío. No creo que la fórmula más aconsejable sea la reiteración de elecciones", ha remarcado.

En esta línea, ha valorado que el secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, esté intentando avanzar en sus "conversaciones y negociaciones" y ha insistido en que el planteamiento del PNV es esperar a ver cuál puede ser los acuerdos que alcance con "Podemos, Ciudadanos u otras formaciones".

Sin vetos

"Tras las elecciones generales hubo partidos que ponían líneas rojas, pero el PNV ha dicho claramente que no pone vetos a nadie", ha recordado. En esta línea, ha incidido en que es Ciudadanos quien ha puesto vetos al PNV "desde la municipales y forales del pasado año".

Por ello, ha defendido que si de las conversaciones entre PSOE y Ciudadanos la formación de Albert Rivera ha "aparcado" cuestiones como la supresión del Concierto Económico y "hay voluntad de avanzar en Cupo, Concierto y resto de cuestiones de la agenda vasca, el PNV podría colaborar en un posible pacto PSOE-Ciudadanos. "Creo que no hay problema", ha añadido.

Además, ha considerado que es "muy complicado un gobierno de Pedro Sánchez en solitario" con 90 diputados, "sin acuerdos de base con otras formaciones" y con un Senado en el que el PP tiene mayoría absoluta.

Distanciamiento entre PNV y PSE-EE

El lehendakari ha considerado que PNV y PSE-EE no se están "distanciando" y ha valorado que se esté cumpliendo el acuerdo marco de reactivación económica y generación de empleo que ambas formaciones firmaron. Por otro lado, Urkullu ha lamentado que el líder del PP vasco, Alfonso Alonso, no le haya llamado todavía desde que asumió el cargo.

El mandatario ha reconocido, además, que no tiene miedo a enfrentarse al exportavoz de Batasuna, Arnaldo Otegi en los comicios autonómicos, y ha destacado en que, tras el último Sociómetro, el PNV es "la primera formación, con alta fidelidad de voto y mayor diferencia respecto a la segunda que hace cuatro años".

Preguntado por EH Bildu, Urkullu ha manifestado que ve una "evolución" en la coalición soberanista "hacia lo que es más pragmatismo y el reconocimiento de la labor institucional".

El cumplimiento del Estatuto, ?irrenunciable?

Urkullu cree que es "irrenunciable" el cumplimiento del Estatuto y cuestiones como "la bilateralidad y la nación" que están en el acervo del PNV.

Entre las cuestiones pendientes de transferir a Euskadi, el lehendakari ha destacado la gestión del régimen la Seguridad Social para Euskadi que, según ha asegurado, no rompe "la caja única" y es "cuestión de Ley".

Dudas sobre "viabilidad política" de Rajoy

El mandatario vasco ha expresado sus dudas sobre la "viabilidad política" de Mariano Rajoy después de renunciar a presentarse para la investidura, pese a ganar las elecciones, y de "no haber hecho nada por concitar el apoyo" de otras formaciones políticas.

Por último, Urkullu ha transmitido "un mensaje de esperanza contenida" sobre la coyuntura económica, pese a que haya "situaciones delicadas", porque la recuperación "en términos de macroeconomía cuesta trasladarla a la micro".