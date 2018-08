Política

Transcripción

'Hemos contribuido a la paliza más grande de la historia'

eitb.eus

29/02/2016

Transcripción de las conversaciones entre los mandos de la Policía que cometieron la masacre.

El 3 de marzo de 1976, la Policía asaltó la iglesia de San Francisco en Vitoria-Gasteiz, donde estaba prevista la celebración de una asamblea de trabajadores.

Cinco personas fueron asesinadas y más de 150 resultaron heridas de bala por disparos de las Fuerzas de Seguridad.

Estas son algunas de las conversaciones de los mandos de la policía que participaron en aquella masacre, y que fueron publicadas en el Libro Negro de Vitoria, escrito por Mariano Guindal y Juan H. Giménez. También puedes escucharlas aquí y aquí.

- X-X, X-X, Charli a J-1. Cambio.

- Charlie, J-1 está hablando por teléfono con el teniente coronel.

- Oye, pues dile a J-1, dile a J-1, que necesitamos urgentemente munición. Que necesitamos urgentemente munición. Que no tenemos nada, estamos blancos. Cambio.

?

- Tengo a la compañía parada delante de la vieja iglesia de San Francisco sin una gota de munición. Cambio.

?

- Vamos a ver, Charlie, dime qué tipo de munición necesitas. Cambio.

- Pues necesito cartuchos, necesito botes y necesito pelotas, cambio.

?

- ? Por cierto, que aquí ha habido una masacre. Cambio.

?

- V-1 a Charlie. Cerca de la iglesia de San Francisco es donde más grupos se ven.

- Bien, enterado?

- Charlie a J-1. Al parecer en la iglesias de San Francisco es donde más gente hay, ¿qué hacemos?

- Si hay gente? ¡a por ellos!

- Pero ten en cuenta que se meterán dentro de la sacristía, cambio.

- Claro, lo que pasa es que no tenemos todavía esas órdenes. Pero de todas formas, tal y como están las cosas, se puede entrar. Cambio.

- J-3 a J-1. Estamos en la iglesia. ¿Entramos o qué hacemos? Cambio.

- J-1 a J-2. Haga lo que le había dicho (acudir en ayuda de Charlie a Zaramaga).

- Si me marcho de aquí, se me van a escapar de la iglesia.

?

- J-1 a J-3. Procedan a desalojar la iglesia. Cambio.

- Recibido. Cambio.

?

- ? Ya hemos entrado dentro, pero esto está muy malo. Si no?, si no?, si no nos?, si no vamos a tener que emplear las armas de fuego.

?

- No? podemos desalojar, porque entonces, entonces? ¡Está repleta de tíos! Repleta de tíos. Entonces por las afueras tenemos? ¡Rodeados de personal! Vamos a tener que emplear las armas. Cambio.

- Gasead la iglesia. Cambio.

?

- Charlie a J-1. ¿Ha llegado ya la orden de desalojo de la iglesia?

- Sí, sí, la tiene J-3 y ya han procedido a desalojar, porque tú no estabas allí.

- Muy bien, enterado. Y lástima que no estaba yo allí.

?

- V-47 a J-1. Estamos sacando a todos de la iglesia en este momento.

- ¿Estáis cargando o qué?

- Estamos a tope.

?

- J-3 a J-1. Comuniquen rápido a V-0 que venga rápido, porque es una batalla campal. Para que lo sepa él.

- Ya ha salido V-2.

- Recibido. Va a hacer falta.

?

- ¡J-3 para J-1! ¡J-3 para J-1! Manden fuerza para aquí. Ya hemos disparado más de 2.000 tiros.

- J-1 a J-3. ¡A ver ese fuego! ¿Ha sido al aire?

?

- ¿Cómo está por ahí el asunto?

- Te puedes figurar, después de tirar más de 1.000 tiros y romper la iglesia de San Francisco. Te puedes imaginar cómo está la calle y cómo está todo.

?

- Adelante, Charlie para Charlie 2. A ver, ¿dónde te encuentras? Cambio.

- Estoy en la plaza Salinas, que hemos contribuido a la paliza más grande de la historia.