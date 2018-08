Política

Gobierno de España

IU pide al PSOE que rechace a Ciudadanos y vuelva a la mesa a cuatro

agencias | redacción

03/03/2016

Garzón ha asegurado hoy que "no tira la toalla" para que sea posible un gobierno "de izquierdas".

El portavoz de IU-UP en el Congreso, Alberto Garzón, ha asegurado hoy que "no tira la toalla" para que sea posible un gobierno "de izquierdas" y, por eso, ha emplazado al PSOE a que rechace la "fórmula andaluza" del acuerdo con Ciudadanos y vuelva a la mesa de negociación a cuatro con Podemos y Compromís.

Garzón ha asegurado, en rueda de prensa en el Congreso, que los representantes de Podemos y los de Compromís le han transmitido verbalmente que están dispuestos a volver a partir de mañana en ese foro, con independencia del candidato que pueda proponer el rey de España.

Tras lamentar que ayer se repitiera en el Congreso la "estrategia de Susana Díaz en Andalucía" de "renunciar a estar en la izquierda para pactar con la derecha", el diputado de IU ha avisado a Pedro Sánchez de que, puesto que a él "no le dan los números" con esa fórmula, deje de escuchar los "cantos de sirena de Susana Díaz y Felipe González" y opte por "explorar la vía más sólida" de la mesa a cuatro.

El líder de IU, que ha admitido que las relaciones entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias no solo "no han sido nunca elegantes", sino que son "todavía hostiles", no cree que eso deba ser un impedimento para que dialoguen sus respectivos equipos de negociación, mientras ellos "resuelven sus rencillas en el ámbito personal".

Garzón ha recordado que el punto central de desconexión" del PSOE con el resto de formaciones de izquierdas es la economía y ha reiterado que, mientras que el PSOE mantenga su acuerdo con Ciudadanos su posición será un "no rotundo" a pactar con Sánchez.