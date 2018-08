Política

Rajoy dice que desconocía lo que pasaba en el PP de Valencia

Agencias | Redacción

17/03/2016

Señaló ayer en una entrevista que se ha abierto un expediente informativo para conocer los hechos y después tomar 'en justicia' las decisiones que sean necesarias.

El presidente del Gobierno en funciones, Mariano Rajoy, aseguró ayer que ni él ni la dirección del PP tenían "ni idea" de lo que pasaba en el partido en Valencia, y señaló que se ha abierto un expediente informativo para conocer los hechos y después tomar "en justicia" las decisiones que sean necesarias.

En una entrevista en Telecinco, Rajoy negó que haya habido un enfrentamiento entre él y otros miembros de la cúpula del PP sobre la forma en que se reaccionó ante las explicaciones de la exalcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y su decisión de declarar ante el juez. "Ningún enfrentamiento", subrayó.

Rajoy declaró que hasta que no se levantó el secreto de sumario ni él ni el partido sabían lo que ocurría en el PP de la ciudad de Valencia, y aunque habían oído "alguna cosa", no tenían "ni idea" de lo que estaba pasando. Por eso ha justificado que no se hayan tomado medidas hasta ahora.

Explicó que, tras conocer el sumario, se ha decidido abrir el expediente informativo -a todos los implicados en el asunto, ya sean investigados o testigos, incluida la exalcaldesa Rita Barberá- "para ver exactamente qué es lo que ocurrió" y "a partir de ahí" tomar las "decisiones que en justicia" haya que tomar.

Comisión sobre corrupción

El líder del PP valoró la creación de una comisión en el Congreso sobre corrupción, y explicó que su partido votó a favor como el resto de los grupos porque consideran que "todo lo que se haga en esta materia es capital". “Sería grave”, dijo, “que en este asunto no hubiese habido unanimidad”.

Aunque consideró que ahora es "bastante más difícil que antes" cometer este tipo de delitos, está "convencido" de que todos los partidos presentarán en esta comisión ideas que pueden ser útiles tanto para prevenir la corrupción como para castigarla.

Aseguró, además, que "no hay cosa que desee más desde el punto de vista político" que acabar con la "lacra" de la corrupción.