Política

CASO NÓOS

Barberá: 'Samaranch me recomendó a Urdangarin para organizar foros'

AGENCIAS | REDACCIÓN

12/04/2016

Barberá ha declarado que el expresidente del Comité Olímpico Internacional fue quien le recomendó que se reuniese con Iñaki Urdangarin para organizar foros sobre eventos deportivos en la ciudad.

La exalcaldesa de Valencia Rita Barberá ha declarado hoy en el juicio del caso Nóos que el expresidente del Comité Olímpico Internacional Juan Antonio Samaranch fue quien le recomendó que se reuniese con Iñaki Urdangarin para que le planteara su proyecto de organizar foros sobre deporte en la ciudad.

La ex alcaldesa de Valencia ha insistido ante el Tribunal que Urdangarin le "explicó que Nóos era una entidad sin ánimo de lucro". "Esto me importa mucho repetirlo, me dijeron que era sin ánimo de lucro", ha dicho varias veces a preguntas del fiscal Anticorrupción, Pedro Horrach.

Poco después de que a finales de noviembre de 2003 Valencia resultase elegida sede de la Copa América de vela de 2007, Samaranch le planteó la conveniencia de que la ciudad acogiera actos para "proyectar" su imagen internacional y le señaló a Urdangarin como posible organizador de "debates, conferencias y discusiones" sobre el impacto de grandes competiciones deportivas.

Fruto de esa recomendación, a finales de enero de 2004 Barberá recibió en su despacho al esposo de la infanta Cristina y a su socio en el Instituto Nóos, Diego Torres, que le subrayaron que su sociedad no tenía ánimo de lucro, algo que ha dicho que fue muy relevante para ella.

La senadora del PP y exalcaldesa ha hecho hincapié en que en aquella reunión no se trató del precio de los foros, que se celebraron en 2004, 2005 y 2006 y por los que Nóos cobró 3,1 millones de euros.

'Ni ordené, ni firmé, ni recomendé nada'

La exalcaldesa de Valencia ha declarado que sugirió a Urdangarin que se dirigiera a las instituciones que finalmente pagaron 3,1 millones de euros por las tres ediciones de foros sobre eventos deportivos, aunque ha subrayado que no ordenó su contratación. "Ni ordené, ni firmé, ni recomendé nada, absolutamente nada", ha manifestado en su comparecencia como testigo.

Consideró su plan "interesante", aunque "incompleto" y "demasiado genérico", y les indicó que lo plantearan a la Fundación Turismo Valencia Convention Bureau (FTVCB), con participación municipal, y a la empresa pública autonómica Ciudad de las Artes y las Ciencias (CACSA).

"Me gustaría muchísimo que me creyeran que en el momento que finaliza la reunión en mi despacho con el señor Urdangarin y el señor Torres, para mí, en ese momento, de verdad, acaba mi preocupación y ocupación en los Valencia Summit", ha afirmado.

Barberá ha finalizado su declaración aseverando que ha intentado responder "con toda la humildad del mundo". Tras cerca de dos horas de interrogatorio, la testigo ha abandonado las dependencias donde se celebra el juicio y se ha introducido en un taxi.





