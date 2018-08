Política

Entrevista en Radio Euskadi

Mendia: 'Tras el 26-J ningún partido conseguirá mayoría absoluta'

Agencias | Redacción

02/05/2016

La representante socialista asegura que tras las elecciones las formaciones españolas estarán obligadas a "acordar".

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, ha advertido de que al igual que sucedió en las pasadas elecciones generales del 20 de diciembre, en los próximos comicios tampoco habrá mayorías absolutas, ante lo cual ha indicado que el PSOE "volverá a tender la mano" para buscar acuerdos.

Mendia, en una entrevista en Radio Euskadi, ha llamado hoy a todos los vascos a votar el próximo 26 de junio y ha instado en que nadie "se quede en casa" porque en caso contrario "ganarán las políticas de derecha nuevamente".

A su juicio, tras las elecciones del 20 de diciembre se ha visto el comportamiento de los partidos, entre otros de Podemos, cuya estrategia ha sido la de "ganar al Partido Socialista y no ganar a las políticas de derecha. Es una pena, porque han frustrado las esperanzas de mucha gente”.

Respecto a la situación interna del PSOE, ha asegurado que hay "absoluta lealtad y cierre de filas" en torno al secretario general y candidato, Pedro Sánchez, y su ejecutiva para "ganar las elecciones".

Mendia ha destacado además que el líder del PSOE, Pedro Sánchez, ya ha anunciado que se presentará a la Secretaría General, pero si hay otro candidato "eso no es malo, y estamos acostumbrados a que haya competición".

Ha señalado que el vasco Eduardo Madina ha aceptado repetir en el séptimo puesto por la lista electoral por Madrid y ha indicado que en su momento Mendia le ofreció encabezar la candidatura por Álava: "Me agradeció el gesto, pero me dijo que no, que de no ir por Bizkaia prefería ir por la lista de Madrid", ha indicado.

En referencia a la elecciones autonómicas vascas, previstas para otoño, la responsable del PSE-EE ha pedido al lehendakari Urkullu que su gobierno ejerza "hasta el último día" para solucionar los "grandes" problemas existentes en Euskadi, entre ellos, el que afecta a la industria del acero.

Ha defendido el pacto que alcanzó el PSE-EE con el PNV en Euskadi para afrontar "los problemas de la gente" y ha criticado que "hay partidos que su prioridad es otra", en alusión al "raca-raca nacionalista", en el que ha situado al PNV, EH Bildu y Podemos: "Ese es el frente que se puede montar", ha vuelto a avisar.