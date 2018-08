Política

EH Bildu no irá a la reunión sobre autogobierno convocada por el PNV

Agencias | redacción

04/05/2016

Arraiz asegura que la ronda del PNV "tiene mucho de política-teatro" e insiste en que "éstas no son las formas" para buscar el acuerdo.

El presidente de Sortu y parlamentario de EH Bildu, Hasier Arraiz, no asistirá el viernes a la reunión a la que le ha convocado el presidente del EBB del PNV, Andoni Ortuzar, en el Parlamento Vasco para hablar de nuevo estatus, y cree que la ronda del PNV "tiene mucho de política-teatro".

De esta forma, se ha referido al hecho de que una delegación del PNV, encabezada por su presidente, pretenda a mantener el próximo viernes en la Cámara vasca reuniones bilaterales con los líderes de EH Bildu, PSE, PP y UPyD para tratar de asentar las bases de un nuevo estatus jurídico político para Euskadi, que se aprobaría, en todo caso, la próxima legislatura. El líder jeltzale tiene intención de entregarles un borrador "abierto" de posible acuerdo con las diferentes aportaciones que se han realizado hasta el momento.

En una entrevista concedida a Onda Vasca, Arraiz ha manifestado que no le ha gustado "nada" la iniciativa de Ortuzar. "Ayer mismo me enteré personalmente porque soy uno de los destinatarios de esa carta. Me enteré a la vez que la radio pública de esa iniciativa y ya no me gustó de inicio", ha aseverado.

Asimismo, ha considerado que la convocatoria de estas reuniones "tienen mucho de política-teatro, de política de la corte, de la que han estado haciendo en Madrid durante los últimos cuatros meses, de eso de: 'Nos sentamos en una mesa sin tener intención de llegar a ningún acuerdo, pero para hacer, de cara a la galería, que queremos un acuerdo", ha añadido.

A su juicio, "ésa no es manera de hacer las cosas". "Eso se plantear reuniones el viernes, uno detrás de otro, a ver si se puede llegar a un acuerdo y, así, el PNV poder decir que ya ha hecho lo suficiente como para poder llegar a un acuerdo".

"Si queremos llegar a una acuerdo, yo tengo el teléfono aquí, Andoni Ortuzar me pueda llamar. Nos podemos reunir en condiciones y, si queremos llegar a un acuerdo de verdad, de país, para fijar una hoja de ruta, una estrategia en torno al derecho a decidir, lo podemos hacer, si hay voluntad política para ello", ha dicho.

Hasier Arraiz ha considerado que "éstas no son las formas" y ha anunciado que EH Bildu no va a estar en esa reunión del viernes porque a esa hora tiene reunión con Confebask". "Por lo tanto, es inviable hacer la reunión", ha concluido.

