Política

Catalunya Ràdio,

Otegi: 'Cataluña es un referente y nos está dando una lección'

AGENCIAS | REDACCIÓN

18/05/2016

El líder independentista ha asegurado que el PP "no tiene ningún interés en que la paz se afiance", porque eso le abocaría a un debate sobre la independencia que rechaza abordar.

El secretario general de Sortu, Arnaldo Otegi, ha asegurado que el proceso soberanista catalán marca un camino para el País Vasco: "Cataluña está siendo un referente y nos está dando una lección".



En una entrevista este miércoles en Catalunya Ràdio, ha señalado que el fin de la violencia de ETA ha propiciado muchos cambios, entre ellos el proceso soberanista catalán.



De no haber ocurrido el fin de la violencia, "el Estado seguiría esgrimiendo esa violencia para, por encima de todos los problemas, contribuir a que articulara todo el discurso político en el Estado español", ha planteado.



Sobre su visita al Parlament este miércoles, ha pedido a los líderes del PSC y el PP catalán, Miquel Iceta y Xavier García Albiol, que acepten su presencia en la cámara catalana y "tomen ejemplo de sus partidos", que dialogaron con él en ocasiones anteriores.



Otegi ha recordado que el exlíder de los socialistas vascos Jesús Eguiguren y el Gobierno de José María Aznar le vieron como un interlocutor válido cuando se reunieron con él para tratar sobre el proceso de paz, y ha lamentado: "Unos venimos a hacer propuestas y otros a hacer ruido".



Sobre las elecciones generales, Otegi ha augurado que España está "más cerca de un Gobierno de gran coalición que de un Gobierno progresista", y ha augurado que ni Podemos ni PNV ayudarán a la independencia del País Vasco y Cataluña.



"Necesitan hacer creer que existe la esperanza real de que el Estado va a cambiar" porque en ello se juegan su supervivencia, pero el único camino es la unilateralidad, ha apuntado.



Proceso de paz



Otegi ha asegurado que el PP "no tiene ningún interés en que la paz se afiance", porque eso le abocaría a un debate sobre la independencia que rechaza abordar, ha señalado.



"El PP necesita mantener ese espectro encima de la mesa porque, si no, va a tener que entrar en el debate político, donde son extremadamente débiles", ha sostenido.



Otegi ha explicado que "en la comunidad internacional nadie entiende la posición respecto al País Vasco y Cataluña del Gobierno", que por otro lado alienta las negociaciones entre las Farc y el Colombia, aunque no hace lo mismo en España".



Preguntado la violencia de ETA, ha afirmado que la izquierda abertzale

ha hecho "una cosa más eficaz que condenar la violencia, que es hacerla desaparecer", algo que ha asegurado que nunca le perdonará el PP.



"No puedo eludir que todas esas cosas han sucedido. Estamos firmemente comprometidos con intentar reparar eso. Ese pasado nunca debió producirse", ha planteado.

Visita al Parlament

A las 15:00 horas, Otegi se ha reunido con la presidenta del Parlament, Carme Forcadell, en un encuentro que ha sido calificado como de "cordial" por fuentes parlamentarias.

La reunión ha tenido un carácter "institucional", puesto que la presidencia del Parlament "recibe en audiencia a todos los secretarios generales de los partidos democráticos cuando estos la solicitan", han recordado este mediodía las mismas fuentes parlamentarias.

Finalizada la reunión, ninguno de los participantes ha efectuado declaraciones, aunque Otegi tiene previsto ofrecer una rueda de prensa a media tarde para valorar todas las reuniones que ha celebrado a lo largo del día en el Parlament.