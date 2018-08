Política

Ortuzar advierte a los vascos sobre fiarse de los partidos de Madrid

21/05/2016

Ha pedido a los vascos que "reflexionen" sobre si en las elecciones generales del 26 de junio merece la pena "volver a confiar en Rajoy, en Sánchez, en Iglesias o en Rivera".

El presidente del PNV, Andoni Ortuzar, ha dicho hoy a la sociedad vasca que "haría bien en no fiarse" y en no volver a confiar en los cuatro partidos de Madrid, PP, PSOE, Podemos y Ciudadanos, porque han hecho una utilización "lamentable" de los votos y no defienden los intereses de Euskadi.

Ortuzar ha participado, junto con el cabeza de lista al Congreso por Álava del PNV en las elecciones generales del 26 de junio, Mikel Legarda, en una jornada de trabajo con las organizaciones municipales de este partido en Vitoria-Gasteiz.

Ha pedido a los vascos que "reflexionen" sobre si en las elecciones generales del 26 de junio merece la pena "volver a confiar en Rajoy, en Sánchez, en Iglesias o en Rivera" para que luego "defrauden" las expectativas y esperanzas de la sociedad.

"No son de fiar, no se merecen nuestra confianza porque van a lo suyo y lo suyo, desgraciadamente, no es lo nuestro", ha insistido.

Por contra, ha opinado que el PNV es el único partido que va a defender en Madrid los intereses de los vascos por encima de las cosas "sin pleitesías, sin pedir ni vicepresidencias ni ministerios".

El presidente del Partido Nacionalista Vasco ha criticado que durante la "frustrada" legislatura tras el 20D los cuatro partidos españoles fueran incapaces de mantener un mínimo diálogo para llegar a formar un gobierno.

"Han preferido que fracasaran las negociaciones con tal de que el que saliera el peor parado fuera su oponente" y el asunto, ha advertido, es si va a volver a pasar lo mismo tras el 26 de junio.

