Política

Elecciones autonómicas

Otegi: 'El único juez que decide' quién es lehendakari 'es la gente'

Agencias | Redacción

27/05/2016

En una entrevista concedida a Radio Euskadi ha apuntado que "es un gran reto, una gran responsabilidad y una alegría" ser candidato a lehendakari.

El secretario general de Sortu y candidato a lehendakari por EH Bildu, Arnaldo Otegi, ha afirmado que es "una gran responsabilidad, un gran reto y una alegría" ser aspirante a la Presidencia del Gobierno vasco y ha asegurado que "la gente es el único juez que decide" en las próximas elecciones autonómicas.

Otegi ha sido ratificado esta semana como candidato a lehendakari por las bases de EH Bildu, pero sobre él pesa una condena de inhabilitación para ejercer cargo público y para el derecho de sufragio pasivo hasta el 28 de febrero de 2021. La izquierda abertzale considera que "un error" que existe en el fallo le permitirá concurrir. En todo caso, la Junta Electoral del País Vasco decidirá, y en último término el Tribunal Constitucional.

En una entrevista concedida a Radio Euskadi, el aspirante de EH Bildu ha señalado que, "desde hace muchos años, se entiende que su aportación puede ser cualitativa en términos independentistas y de la izquierda abertzale".

Además, ha apuntado que "es un gran reto, una gran responsabilidad y una alegría" ser candidato a lehendakari. No obstante, ha indicado que es la ciudadanía "la que decide". "El único juez que existe en términos democráticos es la gente", ha añadido, para insistir en que las elecciones generales serán "una primera vuelta" de las autonómicas que se celebrarán en otoño.

El representante de la coalición soberanista ha dicho que "hay que ponerse manos a la obra" para abordar un proceso independentista como el de Cataluña.

Cambio de estrategia de la izquierda abertzale

Por otra parte, Otegi ha mostrado su convencimiento de que, "si la izquierda abertzale no hubiera tomado la decisión" de apostar por vías pacíficas y democráticas, "la lucha armada de ETA seguiría, por mucho que algunos en el relato quiere decir que eso se debe a la Policía y la Guardia Civil".

"Yo no busco el aplauso por el ejercicio que hemos hecho, ni el reconocimiento ni que nos pongan plazas, pero trato de decir que a la izquierda abertzale se le tendrá reconocer, al menos, que se podrá tener de ella la convicción y la definición que uno quiera sobre el pasado, pero que ha sido capaz de alterar su estrategia y poner en marcha una estrategia que ha contribuido, entre otras cosas, a que la lucha armada de ETA desaparezca en la actuación política vasca", ha subrayado.

Tras señalar que hay "un cierto interés en anclar a la izquierda abertzale en el pasado", ha recordado que, "hoy, desde hace cinco, seis y siete años, y probablemente, algunos mucho antes", consideran "que solo desde posiciones democráticas y pacíficas se puede construir una alternativa mejor para este país". "Y eso es lo que defendemos", ha asegurado.

Por ello, ha dicho que los vascos se pueden pasar "décadas hablando del pasado, años poniendo encima de la mesa la lista de reproches o algo más productivo, reconocer que todos" han cometido errores, y ponerse a "trabajar en el futuro".

"Cambio democrático" en Madrid

Otegi ha asegurado que EH Bildu apoyará "el cambio democrático" en Madrid que, a su juicio, llegará de "la aceptación de que el Estado es plurinacional, compuesto por naciones que tienen derecho a la libre determinación" y de la puesta en marcha de políticas sociales progresistas.

Sin embargo, ha considerado que no podrá darse ese escenario porque "las fuerzas que plantean el cambio no suman" y además, "PP, PSOE y Ciudadanos no lo van a permitir", pero sí sería posible ese cambio en Euskadi y Cataluña, por lo que ha pedido a Podemos e Izquierda Unida "en justa reciprocidad" que lo hagan posible en esas dos comunidades.

Acuerdos con el PNV

Por otra parte, Otegi ha manifestado su disposición a hablar y llegar a acuerdos con PNV aunque, según ha dicho, "no creo que Urkullu sea Ibarretxe y esa es la dificultad que tenemos".

Ha criticado que "el PNV, y también Podemos, quieren seguir haciendo creer que todavía es posible avanzar hacia un nuevo estatus jurídico desde un pacto con el Estado, pero no es posible" y por ello, Otegi ha defendido "iniciar de otra manera el viaje hacia la independencia".

Sectores críticos en Sortu

Preguntado por el grupo de escindidos de Sortu Askatasunaren bidean, ha considerado que las "maniobras que tratan de dividir" no tienen "mucho sentido".

Asimismo, se ha mostrado "convencido" de que "la unidad es mejor que la división" y que, "con el tiempo, sectores que hoy que, aunque sean muy minoritarios, puedan estar en esa órbita, volverán a la izquierda abertzale".