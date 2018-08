Política

Macroencuesta

Tercer EiTB Focus: Unidos Podemos ganaría las generales en Euskadi

EITB.EUS

20/06/2016

La tercera oleada de 'EiTB Focus' augura una victoria de los jeltzales en las autonómicas y EH Bildu sería la segunda fuerza.

Euskal Irrati Telebista publicaba la semana pasada la tercera oleada de 'EiTB Focus', una macroencuesta realizada por la empresa Gizaker para los servicios informativos de EiTB.

La primera entrega, relativa a la intención de voto en las elecciones generales del 26 de junio, fue publicada el 16 de junio, jueves. 'EITB Focus' augura una amplia victoria de Unidos Podemos en las elecciones generales en la Comunidad Autónoma Vasca (CAV), con 7 escaños, frente a los 5 del PNV. EH Bildu, PSE-EE y PP se quedarían con 2 escaños. Así, Unidos Podemos lograría 2 escaños más que en diciembre, EH Bildu mantendría sus dos escaños y el PNV, el PSE-EE y el PP perderían uno. Ciudadanos seguiría sin lograr representación.

El sondeo arroja que dos de cada tres vascos votarán en las elecciones generales del 26 de junio lo mismo que en las de diciembre. Exactamente, el 65,2% de las personas encuestas afirma que no cambiará su opción el 26J, mientras que hay un 13,9% que afirma que no hará lo mismo. Además, el 14,4% de los encuestados afirma estar en el grupo de indecisos que no tiene decidido a qué partido votará.

La segunda entrega, publicada el viernes 17 de junio, preguntó a los ciudadanos vascos sobre las elecciones vascas previstas para otoño. Según la macroencuesta 'EITB Focus' en torno a la intención de voto en las elecciones autonómicas, el PNV ganaría los comicios, mientras que EH Bildu sería segunda y la coalición Unidos Podemos tercera.

El estudio otorga 27 parlamentarios al PNV (igual que en 2012); 17 a EH Bildu (-4), 14 a Unidos Podemos, 8 al PSE-EE (-8), 8 al PP (-2) y uno a Ciudadanos.

La tercera entrega, publicada el sábado 18 de junio, sacaba a relucir la percepción que la ciudadanía vasca tiene de la campaña electoral y de la influencia que tiene la actuación de los políticos en los medios. Así, el 87% de los vascos cree que hay demasiada política espectáculo. Además, el 82,6% cree que este tipo de política tiene alguna influencia en el voto. Por otro lado, el 62,4% considera que las redes sociales son una buena manera de relacionarse con los ciudadanos.

Ficha técnica

La encuesta se ha realizado a 1.200 personas residentes en la CAV (400 en Araba, 400 en Bizkaia y 400 en Gipuzkoa), con un nivel de confianza del 95%.

El trabajo de campo se efectuó durante los días 11 y 12 de mayo de 2016, mediante entrevista telefónica.

La metodología que se ha empleado para la elaboración en esta investigación es de tipo cuantitativa, mediante la técnica de entrevista telefónica.

El 21,1% de las encuestas han sido realizadas en euskera, y el 78,9% restantes, en castellano. La duración media de la encuesta ha sido de 11 minutos.