El PNV acusa a Rajoy de no tener proyecto para Cataluña ni Euskadi

27/10/2016

Aitor Esteban ha advertido a Rajoy de que si quiere la colaboración del PNV deberá cambiar "radicalmente" su actitud con respecto a la CAV y "no judicializar la política".

El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ha atribuido a Mariano Rajoy una "concepción intolerante" de España y de los ciudadanos que no se sienten españoles, lo que demuestra "no tener proyecto ni para Cataluña ni para Euskadi".

Esteban ha reiterado su no a Rajoy durante el debate de investidura del candidato del PP a la Presidencia del Gobierno, en el que ha insistido en que hasta que no se produzca en el Ejecutivo "un cambio radical de disposición al entendimiento" se mantendrá en su negativa.

Ha pedido a Rajoy que no judicialice la política, al tiempo que ha reclamado el reconocimiento nacional y la "bilateralidad" en las relaciones con el País Vasco.

Tras enumerar los hechos que en su opinión acotan y reducen el autogobierno de las comunidades autónomas, especialmente de Euskadi y Cataluña, Esteban ha denunciado las numerosas infraestructuras vascas que aún no están en marcha.

Para el portavoz del PNV, Rajoy no ha "hecho nada" desde agosto para "generar confianza" en su partido y lograr su apoyo de la formación nacionalista en la investidura.

También le ha reprochado que el PP haya sido incapaz de entrar en el consenso ante el quinto aniversario del fin de la actividad armada de ETA, mientras que ha tenido un "entusiasmo desbordante" respecto al fin de la violencia en Colombia.

"En cinco años no han dado ningún paso, ni han respondido a las instituciones vascas" en materia de pacificación y convivencia, ha añadido Esteban, para quien la situación no puede prolongarse más porque la sociedad vasca ni la comprende ni la comparte.

Por todas estas cuestiones, se ha extrañado de que Rajoy apele a su voluntad de diálogo para lograr acuerdos, aunque ha reconocido que se refiere únicamente a los partidos constitucionalistas.

En cuanto a una posible reforma constitucional, Esteban ha advertido que "lo tienen crudo" los partidos nacionales si no participan los nacionalistas vascos y catalanes, ya que para una "solución mínimamente duradera" hacen falta "reconocimiento nacional, bilateralidad y árbitro neutral".

El portavoz del PNV ha cerrado su intervención advirtiendo a Rajoy de que "si quiere su concurso, si pretende colaboración, la relación hacia la autonomía vasca y sus instituciones deberá ser diferente. Comenzando por la no judicialización de la política".

Rajoy promete esfuerzos para lograr el apoyo del PNV

En su turno de réplica, el candidato a la investidura, Mariano Rajoy, ha asegurado que pondrá de su parte "todo lo necesario" para conseguir que el PNV se involucre en la gobernabilidad de España.

En ese sentido, Rajoy ha recordado a Esteban que 'populares' y nacionalistas vascos ya tuvieron una "coalición" en 1996 -con el gobierno de José María Aznar- con la que se hicieron "cosas positivas, sensatas y razonables".

"Pero tienen que entender una cosa importante: España es un país con una descentralización como no existe en el mundo" y el País Vasco tiene "un nivel de autonomía como no ha tenido nunca", una autonomía "administrativa, política y tributaria como no existe en ningún lugar del mundo", le ha dicho Rajoy a Esteban ante sus demandas de mayores competencias y autogobierno.

Sobre el tema de la pacificación, Rajoy ha respondido a Esteban diciendo que "yo solo pido una cosa sobre el fin de la violencia, que ETA se disuelva".