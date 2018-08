Política

Debate de investidura

Hernando a Rajoy: 'No nos gusta usted, pero España nos necesita'

Agencias | Redacción

27/10/2016

Por su parte, Pablo Iglesias se ha erigido como la única "oposición de verdad" y Ciudadanos ha justificado su apoyo a Rajoy para "desbloquear" la situación.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Antonio Hernando, ha advertido este jueves al candidato a la investidura, Mariano Rajoy, de que a su partido no le gusta como presidente, pero sí le gusta este país.

"Usted no nos gusta como presidente porque no nos gustan sus políticas pero sí nos gusta este país, nos gusta la democracia que tenemos y que hemos conseguido juntos", ha dicho Hernando, quien ha añadido que las políticas para solucionar los problemas de los ciudadanos no pueden quedar "bloqueadas" por "puro egoísmo" de los partidos.

Hernando ha subrayado que los socialistas serán los responsables de poner fin al tiempo de los partidos y que empiece el tiempo de los ciudadanos, un deber con el país que asumen "con convicción". "España nos necesita", ha apostillado.

El portavoz del PSOE ha defendido la abstención de su grupo como el mal menor necesario para evitar unas terceras elecciones: "Es lo único que podemos hacer y no otra cosa, abstención o elecciones". Hernando ha recordado otras decisiones difíciles que ha tenido que tomar el PSOE a lo largo de su historia "poniendo los intereses de los ciudadanos por delante de los de nuestro propio partido", como la entrada en la OTAN en 1986. Sin embargo, según ha subrayado, "el tiempo nos dio la razón", y en este caso, "el tiempo nos dará la razón".

Las palabras de Hernando no han sido aplaudidas por el exsecretario general del PSOE Pedro Sánchez ni por algunos de sus diputados más afines, como César Luena o María González Veracruz.

Unidos Podemos

En siguiente en tomar la palabra ha sido el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, que ha compartido su turno de palabra con Xavier Domènech (En Comú Podem), Alberto Garzón (IU) y Alexandra Fernández (En Marea).

Iglesias se dirige a la tribuna. EFE

Iglesias ha calificado de histórico que Podemos "no vaya a pasar por el aro" de entregar el Gobierno al PP, como hacen PSOE y Ciudadanos, y que "asuma ser la oposición de verdad".

En su discurso, Iglesias ha reprochado a la "triple alianza" de PP, PSOE y C's, que den la espalda y dejen fuera de su acuerdo las naciones sin Estado de este país plurinacional, a los menores de 45 años y a las grandes ciudades."El tiempo pondrá a cada uno en su lugar", ha advertido en referencia a las palabras de su predecesor, Hernando.

En tono jocoso, el líder de la formación morada ha afirmado que "hay más delincuentes potenciales en esta Cámara que allí fuera", frase con la que ha reivindicado el derecho de los ciudadanos a movilizarse y protestar contra las políticas injustas del Ejecutivo.

La frase de Iglesias ha provocado las exclamaciones y protestas de algunos diputados y la intervención inmediata de la presidenta del Congreso, Ana Pastor, que le ha recordado la obligación de respetar el honor de todos los parlamentarios. "Me debo al honor de mi patria y de los ciudadanos de este país, y no de esta Cámara", ha respondido Iglesias.

Iglesias también ha arremetido también contra el PSOE por virar a la abstención y ha advertido a los socialistas de que, "aunque les cueste reconocerlo, están más cerca del PP" que de la formación morada.

Ciudadanos

En la línea de lo manifestado por el portavoz del PSOE, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, ha subrayado que el Gobierno del PP no es el gobierno de Ciudadanos y tampoco Mariano Rajoy es el presidente que querían, pero C's es el partido del sí y había que desbloquear la situación política.

Rivera ha explicado que la opción que defendía Ciudadanos era la de la de una "gran coalición" con PP, PSOE y C's, una apuesta "mucho más potente" con un gobierno "nuevo y libre de corrupción".

El líder de Ciudadanos, durante su intervención. EFE

Rivera ha advertido, así, que vigilará a Mariano Rajoy para que cumpla con los compromisos firmados con su partido y ha avisado: "si no cumple, esto puede durar muy poco". En este sentido, ha advertido que el mayor responsable de lo que dure la Legislatura será Mariano Rajoy.

El máximo dirigente de la formación naranja también se ha referido al secretario general de Podemos para reprocharle el apoyo de su partido a la manifestación convocada para el sábado de 'rodea el Congreso'. Rivera ha recordado a Iglesias que el golpe de Estado fue el del coronel Antonio Tejero y le ha señalado los agujeros que aún se mantienen en el techo de la Cámara por los disparos de aquel día.

El presidente de Ciudadanos también se ha dirigido al PSOE para recordarles que hicieron un pacto con ellos que incluía 200 medidas, 100 de las cuales están contenidas en el acuerdo pactado con el PP. "Les pediría que se sumen a esos acuerdos que firmamos", ha dicho Rivera y les ha pedido que dejen de mirar por el retrovisor porque si miran por él continuamente, cuando lleguen a la curva "se estampan".

ERC

El portavoz de ERC en el Congreso, Joan Tardá, ha avisado hoy a Mariano Rajoy de que sólo cabe "referéndum o referéndum" ante el proceso independentista en Cataluña y que además en esa consulta sólo podrían votar los catalanes, como sólo los británicos votaron en el "brexit" pese a que afectaba a toda la UE.

"Señor Rajoy, referéndum o referéndum. O sea, o solución democrática pactada o solución democrática con la legalidad internacional", ha subrayado Tardá nada más subir a la tribuna en su intervención en el debate de investidura.

A su juicio, "no cabe ninguna otra, sólo cabe una solución democrática al conflicto entre el Reino de España y Cataluña", frente a la actuación del PP, que ha resumido en "autoritarismo, fuerza y violencia judicial".

Joan tardá durante su intervención. EiTB