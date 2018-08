Política

Protestas contra la tortura

Sortu recuerda que hay 311 casos de tortura por parte de la Ertzaintza

Agencias | Redacción

16/02/2017

Arkaitz Rodríguez subraya que estos datos han sido recogidos en un informe del Gobierno Vasco y aclara que las protestas se han celebrado también ante dependencias de la Guardia Civil y la Policía.

El portavoz de Sortu, Arkaitz Rodríguez, cree que "hay un interés desmedido" por parte de algunos partidos y medios de comunicación en "proyectar una supuesta división o desavenencia" en EH Bildu, cuando la coalición vive las discrepancias internas "con absoluta naturalidad".

Rodríguez ha señalado en una rueda de prensa en Donostia-San Sebastián que EH Bildu es "una fuerza plural" y "no podía ser de otra manera" que existan diferentes puntos de vista, como ha ocurrido con las concentraciones convocadas por Sortu ante comisarías de la Ertzaintza en contra de la tortura, que fueron cuestionadas este miércoles por el secretario general de EA, Pello Urizar.

El dirigente abertzale ha aclarado que esas protestas se han celebrado también ante dependencias de la Guardia Civil y la Policía Nacional, ya que las convocatorias se han dirigido contra "todos los cuerpos policiales que han torturado en Euskal Herria".

"Tanto el Gobierno Vasco como Euskal Memoria han recogido en informes la magnitud de esta lacra", ha destacado Rodríguez.

"Reconocer y reparar" a las víctimas

Ha advertido de que el "debate" no debería situase en este caso en si se convocan o no concentraciones, sino en combatir "el negacionismo" de esta práctica y en "reconocer y reparar" a sus víctimas, de forma que se pueda construir así "una paz estable y duradera" que no esté sustentada "en un relato cojo y falaz".

Ha asegurado que su formación respeta "profundamente" las declaraciones de Urizar, quien además, según ha destacado, "en el fondo del asunto está de acuerdo" con Sortu en la existencia de la tortura, "y eso es lo fundamental".

311 casos de tortura

Asimismo, Rodríguez ha subrayado que se han organizado también concentraciones ante la Ertzaintza porque los informes realizados han constatado 311 casos de malos tratos en el seno de la Policía Vasca.

"No es una cuestión de grado, la tortura es tortura y bastaría un caso para considerarlo grave y denunciar esa realidad. Las torturas de la Ertzaintza son menores, pero lo sustancial no es eso, sino el hecho de que se hayan valido de esa práctica", ha aseverado, tras confirmar que esta tarde se ha repetido la protesta ante la comisaría de la Policía vasca en Hernani.

Concentración de Hernani

Fuentes de Sortu han explicado que la concentración de Hernani, a diferencia de la del pasado domingo en Donostia-San Sebastián, no ha sido convocada por la dirección del partido, sino por la organización local en el citado municipio guipuzcoano.

Rodríguez ha enfatizado que Sortu "bajo ningún concepto" quiere la desaparición de la Ertzaintza, como sí reclama la salida de Euskadi y Navarra, de la Guardia Civil y la Policía Nacional.