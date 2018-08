Política

PONENCIA DE AUTOGOBIERNO

ELA y LAB ven imposible pactar el nuevo estatus político con PP y PSOE

21/06/2017

Adolfo Muñoz dice que no es posible avanzar en el autogobierno con partidos que "vetan" esa opción y Garbiñe Aranburu añade que solo queda "la vía unilateral".

El secretario general de ELA, Adolfo Muñoz, ha advertido hoy de que no ve recorrido a una actualización del estatuto político vasco con acuerdos previos con el PP y el PSOE, mientras que la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha defendido un Estado vasco propio y ha apostado por la vía de la unilateralidad.

Muñoz y Aranburu han comparecido ante la Ponencia de Autogobierno del Parlamento Vasco para dar su opinión sobre el proceso abierto en este foro para actualizar el marco político y jurídico vasco.

'Txiki' Muñoz ha advertido de que no ve recorrido a un planteamiento de actualización del Estatuto político vasco que parta de la búsqueda de "acuerdos previos con PP y PSOE", partidos que "vetan" el desarrollo del autogobierno y del proceso soberanista que defiende su sindicato.

Muñoz ha considerado que cuando se defiende un acuerdo transversal desde las instituciones vascas sobre el futuro político en el que tienen que estar los populares y los socialistas "se termina planteando un ejercicio de veto".

En este sentido, ha recordado que el Estatuto político consensuado por el Parlamento Vasco, el denominado Plan Ibarretxe, recibió un portazo "hace un once años" en el Congreso de los Diputados ya que populares y socialistas argumentaron que carecía de legitimidad porque no estaban en dicho acuerdo.

Por ello, ha explicado, ELA no espera "ningún recorrido" sobre el proceso soberanista tal y como está planteado ahora desde las instituciones vascas porque ni el PP ni el PSOE, que son minoritarios en el ámbito vasco, van a reconocer a Euskal Herria como sujeto político.

También ha reprochado al Gobierno Vasco que con sus acuerdos presupuestarios y del Cupo con el PP no cambie para nada el "estatus quo" del Estado.

Asimismo, ha indicado que ve "grandes diferencias" en estos momentos entre los partidos que defienden el derecho a decidir, PNV, EH Bildu y Elkarrekin Podemos, para poder llevar a cabo una estrategia conjunta.

Aranburu dice que la bilateralidad es imposible

Por su parte, la secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha apostado por la creación de un "Estado propio" vasco para poder llevar a cabo otras políticas económicas y laborales porque dentro del marco del Estado español "no se puede garantizar el bienestar de los trabajadores".

Ha defendido que el único límite sobre un nuevo marco jurídico y político sea la voluntad mayoritaria de los ciudadanos a través del derecho a decidir.

"Sin derecho a decidir, sin Estado, no se pueden llevar a cabo otras políticas económicas y laborales", ha opinado.

Según Aranburu, lo "ideal" sería que el nuevo marco se alcanzara mediante la vía bilateral con el Estado español, pero, según ha remarcado: "No nos queda más remedio" que la vía unilateral porque es un proceso que "tiene prisa" dado que la situación social y laboral de los trabajadores ha empeorado mucho.

"Hacer apología de la bilateralidad cuando se sabe que no hay ninguna voluntad del Estado nos lleva a una paralización", ha subrayado.

También ha abogado por lograr alianzas lo más amplias posibles en relación al derecho a decidir pero ha señalado que quien no esté dispuesto a ello "no puede ser un obstáculo para no avanzar" y ha insistido en la necesidad de tener "un país soberano y con capacidad de decisión absoluta".