Política

Rafa Díez, en libertad

LAB y ELA denuncian la 'injusta condena' cumplida por Rafa Díez

Agencias | Redacción

17/08/2017

CCOO Euskadi también ha celebrado su excarcelación de Díez, quien en su opinión, "trabajó para lograr el cambio de estrategia en la izquierda abertzale".

Los sindicatos LAB y ELA han celebrado este jueves la salida de prisión de Rafa Díez y han criticado la "condena injusta" que ha tenido que cumplir en su totalidad el que fuera secretario general del sindicato abertzale.

La secretaria general de LAB, Garbiñe Aranburu, ha pedido acuerdos entre fuerzas políticas, sociales y sindicales "que hagan insostenible" para el Gobierno del PP mantener su actual política con los presos. "Ya es hora de terminar con la política de dispersión y de alejamiento", ha añadido.

Aranburu ha encabezado la delegación de su sindicato trasladada al exterior de la cárcel de El Dueso, en Santoña, para recibir Díez.

La dirigente sindical ha denunciado "la ilegalización" del acto de homenaje que estaba previsto que se celebrara frente a la prisión y ha considerado que "demuestra el talante antidemocrático del Gobierno".

La secretaria general de LAB ha recordado que "ya hay un preso político menos en las cárceles", y ha asegurado que éste no debía haber pasado "ni un solo día en la cárcel y fue injustamente encarcelado por el 'caso Bateragune'". A su juicio, se trata de una sentencia que la sociedad vasca "no entendió y no compartió". "Tampoco entiende que se sigan vulnerando sistemáticamente los derechos de los presos políticos, que se siga aplicando la legislación de excepción hacia el colectivo de presos, y eso demuestra, una vez más, la falta de voluntad política del Gobierno español a la hora de afrontar el conflicto político que vive Euskal Herria", ha indicado.

La dirigente sindical ha manifestado que "esa vulneración de derechos, desgraciadamente, puede llevar hasta la muerte, como recientemente ha pasado con el caso de Kepa del Hoyo".

ELA

Por su parte, la secretaria general adjunta de ELA, Amaia Muñoa, ha asegurado que, con la puesta en libertad de Díez Usabiaga ha concluido "una larga historia que nunca debía haber pasado".

En declaraciones desde la prisión cántabra de El Dueso, "ELA está delante de esta cárcel para mostrar todo su apoyo y solidaridad" con Rafa Díez, "la última persona encarcelada por el caso Bateragune".

A su juicio, este caso "demuestra la falta de democracia del Estado español y la falta de democracia que impide que se puedan desarrollar todos los proyectos políticos con igualdad". "Por eso, durante todos estos años, ELA ha denunciado esta situación, esta falta de democracia y ha reivindicado la posibilidad de desarrollar todos los proyectos políticos", ha dicho.

CCOO

El sindicato CCOO de Euskadi se ha congratulado por la puesta en libertad de Díez. En un comunicado, el sindicato ha recordado su postura contraria al 'caso Bateragune' y a las penas de cárcel impuestas a los procesados.

CCOO de Euskadi considera que Rafa Díez Usabiaga "trabajó para lograr el escenario en el que ahora nos encontramos, liderando, junto a otras personas, el cambio de estrategia de la izquierda abertzale".

No obstante, CCOO de Euskadi ha agregado que todavía "queda recorrido" por hacer en el "relato de lo sucedido y en la reparación de las víctimas", así como para que "se mantenga de forma definitiva el escenario de paz que toda la sociedad vasca tanto ansiaba".

