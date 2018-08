Política

El G.Vasco no contempla a día de hoy enviar una delegación a Cataluña

26/09/2017

Erkoreka ha matizado que "no hay nada decidido" al respecto, por lo que el Gabinete de Urkullu tampoco ha descartado "por el momento" enviar una delegación a Cataluña el domingo.

El Gobierno Vasco no tiene previsto a día de hoy enviar una delegación a Cataluña el 1 de octubre, cuando está convocado el referéndum sobre independencia.

Así lo ha asegurado este martes Josu Erkoreka, el portavoz del Gobierno Vasco, en la rueda de prensa tras el Consejo de Gobierno, en la que ha asegurado que "por el momento" el Gabinete de Iñigo Urkullu no ha decidido enviar una representación.

Posteriormente, Erkoreka ha matizado que no se ha acordado enviar una delegación "pero tampoco se ha acordado no hacerlo", y ha reconocido que todavía "faltan días" y que "no hay nada decidido" al respecto.

Asimismo, ha defendido "una solución política acordada y negociada" para Cataluña, y ha insistido en la necesidad de reformular "la estructura y el modelo autonómico" para reconocer "singularidades" como la vasca.

A su juicio, el problema del PP en este asunto es que no reconoce la realidad plurinacional del Estado y en la medida que se aleja del planteamiento para reformar el modelo autonómico "se aleja también de la solución que hay que arbitrar para Cataluña".

El portavoz del Gobierno Vasco ha rechazado hacer "vaticinios" sobre lo que ocurrirá el domingo porque sería "una imprudencia", y ha recordado que el lehendakari, Iñigo Urkullu, "en las últimas comparecencias, ya ha dejado claro cuál es el planteamiento del Gobierno Vasco en relación a este asunto".

Presupuestos estatales 2018

En relación a la posibilidad de que el Gobierno español y el PP no logren acuerdos suficientes en el Congreso para sacar adelante los presupuestos estatales de 2018, después de que el PNV, que apoyó los de 2017, haya condicionado su respaldo a la respuesta de Madrid al referéndum catalán, Erkoreka ha opinado que si hubiera una prórroga no afectaría a partidas que ya están negociadas.

"La prórroga permitiría en muchos casos dar respuesta a compromisos ya adquiridos" con partidas específicas, por ejemplo en materia de infraestructuras, ha manifestado.

Ha insistido al respecto que lo acordado "acordado está" y debe ser cumplido y ha remarcado que el juego de la prórroga presupuestaria "aporta un margen importante para asumir los compromisos" adquiridos.

En relación a los presupuestos vascos de este año, algunas de cuyas partidas fueron pactadas con el PP que dirige Alfonso Alonso, el portavoz del Gobierno Vasco ha dejado claro que no va a incumplir esos acuerdos y que está comprometido con todo lo pactado.

Acuerdo fiscal en Vitoria

Por otro lado, Erkoreka ha destacado que el acuerdo entre el PNV y el PP en materia de ordenanzas fiscales en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz permite una "estabilidad" que es positiva.

El PNV y el PP acordaron ayer las ordenanzas fiscales del Ayuntamiento de Vitoria para 2018 a través de un pacto entre ambas formaciones que incluye congelar algunas de las tasas que el equipo de gobierno (PNV-PSE-EE) pretendía subir.