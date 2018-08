Puigdemont pide no dejarse llevar por provocaciones en la jornada de hoy

El presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, ha pedido no dejarse llevar por las provocaciones durante el 'paro de país' de este martes, una jornada "de protesta democrática, cívica y digna".

"El mundo lo ha visto: somos gente pacífica", ha sostenido en un mensaje en su cuenta de Twitter.

Avui és una jornada de protesta democràtica, cívica i digna. No us deixeu endur per les provocacions. El món ho ha vist: som gent pacífica.