Gaurko lanuztean probokazioei ihes egiteko eskatu du Puigdemontek

Astearte honetarako Katalunian deituta dagoen lanuzte jardunaldia dela eta, probokazioei ihes egiteko eskatu du Carles Puigdemont Generalitateko presidenteak, "protesta demokratikoa, herritarra eta duina" baita.

"Munduak ikusi du: jende baketsua gara", esan du Puigdemontek Twitterren.

Avui és una jornada de protesta democràtica, cívica i digna. No us deixeu endur per les provocacions. El món ho ha vist: som gent pacífica.