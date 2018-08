La Generalitat en pleno y los ciudadanos piden libertad para 'los jordis'

Miles de catalanes han protestado ante sus puestos de trabajo por la encarcelamiento de los presidentes de ANC y Òmnium Cultural, Jordi Sànchez y Jordi Cuixart. La concentración más institucional ha tenido lugar en la plaza Sant Jaume de Barcelona, que se encuentra frente a la sede del Govern. Allí es donde se han concentrado a las 12.00 horas el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont; el vicepresidente del Govern, Oriol Junqueras, y diversos consejeros, junto a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau; el primer teniente de alcalde de Barcelona, Gerardo Pisarello, y numerosos concejales del Ayuntamiento.

Gritos de "llibertat" o "independència" han roto por momentos el silencio y representantes de la Mesa por la Democracia, que reúne a diferentes sindicatos y entidades civiles de Cataluña, han desplegado una pancarta con el lema "En defensa de los derechos y libertades".

Posteriormente, los centenares de personas congregadas en la plaza han cantado "L'estaca" de Lluís Llach, mientras que Puigdemont y Colau han podido conversar brevemente.

Aunque esta concentración ha sido centro de las miradas por su alta representación institucional, los paros se han producido en numerosos centros de trabajo de toda Cataluña.

En Barcelona, centenares de personas han cortado la Gran Vía entre las 12:00 y las 12:15 horas entre aplausos y cantos de 'Els segadors'. En la encrucijada de la Gran Vía con la calle Balmes, se han concentrado trabajadores del colindante Instituto Catalán de la Salud (ICS) --la mayor empresa pública catalana-- de la cercana Consejería de Agricultura y profesores y estudiantes de la Universitat de Barcelona (UB).

A esta convocatoria se ha sumado también la asociación Universitats per la República, que ha pedido a los estudiantes concentrarse en los campus universitarios bajo el lema "Basta de ataques a la democracia: libertad presos políticos".

Concentración con velas en la Diagonal

Ya por la tarde, a las 20:00 horas, se ha llamado a participar en una concentración con velas en el tramo de la Avenida Diagonal de Barcelona comprendido entre la plaza Francesc Macià y Passeig de Gracia para reclamar la libertad 'los Jordis'.

Esta concentración en Barcelona "para reclamar la libertad de los presos políticos" ha sustituido una inicial convocatoria de protesta silenciosa ante las delegaciones del Gobierno español en las cuatro provincias catalanas.

Un centenar de personas se concentró anoche en la Plaza Sant Jaume de Barcelona. EFE

Gure Esku Dago convoca movilizaciones en Euskal Herria



Además, en solidaridad con el pueblo catalán y "ante la gravedad de la situación", Gure Esku Dago ha convocado movilizaciones para esta misma tarde, a las 19:00 horas, en las diferentes plazas de Euskal Herria, bajo el lema "Junts".

La convocatoria nacional tendrá lugar en el Boulevard de San Sebastián, donde el portavoz de la plataforma, Angel Oiarbide, realizará declaraciones.

Òmnium pide ayuda a los ciudadanos europeos

Por otra parte, Òmnium Cultural ha difundido un vídeo en inglés a través de las redes sociales que bajo el título "Help Catalonia. Save Europe" asegura que el 1-O los catalanes quisieron votar pacíficamente pese a la "violencia" de las fuerzas de seguridad "nunca vista antes en Europa", alerta de las penas de prisión que afrontan Sánchez y Cuixart y se dirige a los ciudadanos europeos pidiéndoles ayuda "antes de que sea demasiado tarde".

