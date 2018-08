Política

Cataluña

El Govern insta a Rajoy a elegir entre diálogo o 'represión'

Agencias | Redacción

17/10/2017

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado que el Govern no aceptará "rendirse" en el proceso soberanista.

El conseller de la Presidencia, Jordi Turull, ha asegurado hoy que no aceptará "rendirse" en el proceso soberanista, por lo que ha instado al Gobierno de Mariano Rajoy a elegir este jueves entre "sentarse a hablar" u optar por "más represión" contra el movimiento independentista.

Después de que la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela enviara ayer a prisión sin fianza por sedición a los presidentes de la ANC, Jordi Sánchez, y de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, Turull ha denunciado que se trata de "un nuevo episodio de vergüenza democrática por parte del Estado español", con dos "presos políticos en pleno siglo XXI" encarcelados por un "tribunal incompetente" que es "heredero" del Tribunal de Orden Público franquista.

Dos días antes de que expire el nuevo plazo marcado por Rajoy para que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, aclare si declaró o no la independencia, Turull ha recalcado que el Govern en su respuesta "no se moverá" de su oferta de diálogo y volverá a preguntar al Ejecutivo central si "quiere sentarse a hablar o no".

"Si el otro no quiere"

Turull ha constatado que, por mucho que insista la Generalitat, "si el otro no quiere" no puede haber diálogo, por lo que "habrá que tomar decisiones en función de lo que decida el Estado", para ser "el máximo de eficaces" con el "compromiso" hacia los ciudadanos.

El portavoz del Ejecutivo catalán ha querido dejar claro que "la rendición no forma parte de ninguno de los escenarios de este gobierno", porque su "compromiso" con la jornada del 1-O es "total".

"Si plantean como escenario la rendición, que no cuenten con ello. Tenemos muy claro el encargo de los ciudadanos", ha recalcado.

"Quien dinamita el diálogo y los puentes es el Estado, son ellos. Y seguramente son ellos los que pueden dinamitar de manera muy definitiva el diálogo en función de cómo respondan el jueves a este mantenimiento de la oferta de diálogo", ha advertido.

Se entera del fallo del Constitucional durante la rueda de prensa

Por otro lado, Turull ha defendido que el Govern debe aplicar el "mandato político" del referéndum del 1 de octubre pese a que el Tribunal Constitucional (TC) haya decidido anular la ley del referéndum que aprobó el Parlament y en la que se sustenta la votación.

"El mandato del referéndum es un mandato político que tenemos y que debemos culminar", ha proclamado.También ha criticado al Gobierno central por "abusar de la complicidad con el Tribunal Constitucional", y ha insistido en que el conflicto político con Catalunya no se resolverá llevando las leyes antes los tribunales, sino abordando las cuestiones políticamente desde el diálogo.

El portavoz del Govern ha evitado hablar explícitamente de desobediencia al Alto Tribunal, pero sí ha recordado que el Govern ya dijo en su día "que siempre haría caso a las leyes del Parlament", aunque estas colisionaran con las decisiones del TC.

Turull ha sabido el fallo durante la rueda de prensa, por lo que ha pedido tiempo para leerlo antes de hacer una valoración más profunda, pero sí ha ironizado la velocidad con la que esta vez se ha pronunciado el tribunal --la ley se aprobó el 6 de septiembre--: "Qué rápido ¿no?".

"No lo hemos podido leer, pero tampoco nos sorprende. Estamos asistiendo a un uso abusivo de un tribunal. Hacer un referéndum no es delito y así lo decidió el Congreso", y ha añadido que la Cámara despenalizó hace años que la organización de una consulta pudiera perseguirse con el Código Penal.