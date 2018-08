La comunidad internacional da la espalda a la independencia de cataluña

La comunidad internacional por ahora no reconoce la independencia de Cataluña y la mayoría de países e instituciones internacionales se muestran a favor de las medidas del Gobierno español o bien lo dejan en sus manos por ser un “problema interno”.

El presidente del Consejo europeo, Donald Tusk, ha avisado este viernes de que "nada cambia" para la Unión Europea y que España sigue siendo el "único interlocutor" para el bloque comunitario, poco después de que el Parlament haya declarado constituida la República independiente de Cataluña.

El presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker, también "respeta" las decisiones que tome el Gobierno español:"Es un proceso en el Estado español y respeto todas las decisiones que tome el Gobierno".

En el mismo sentido, la OTAN ha afirmado que el problema debe ser resuelto "dentro del marco constitucional español" y ha subrayado que España es un miembro "comprometido" de la Alianza Atlántica. "El tema catalán es un asunto interno que debería ser resulto dentro del orden constitucional de España", han dicho fuentes de la OTAN.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha animado a "buscar soluciones dentro del marco de la Constitución española" ante la crisis en Cataluña.

El secretario general de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), el mexicano Ángel Gurría, ha defefndido la unidad de España y señaló que su organización apuesta por el respeto de la ley y de la Constitución.

El Departamento de Estado de EEUU ha afirmado que "Cataluña es una parte integral de España" y que el Gobierno estadounidense apoya las medidas adoptadas por el Ejecutivo español para mantener a España "fuerte y unida".

Rusia ha señalado que su posición respecto a la situación "no ha cambiado" y "sigue siendo la misma", en alusión a que lo considera un asunto interno. "Nuestra posición sobre este tema es consistente y no ha cambiado. La hemos hecho pública repetidas veces en la página web del Ministerio de Exteriores", ha dicho la portavoz de este departamento, María Zajárova, desde Buenos Aires, donde se encuentra en visita de trabajo.

El Gobierno del Reino Unido ha explicado que "no reconoce ni reconocerá" la declaración unilateral de independencia. "Seguimos queriendo ver cómo se preserva el imperio de la ley, se respeta la Constitución española y se mantiene la unidad de España", ha señalado un portavoz de la primera ministra británica, Theresa May.

Sin embargo, el Gobierno de Escocia ha dicho que "entiende" y "respeta" la decisión del Ejecutivo catalán y ha atribuido la declaración unilateral de independencia proclamada este viernes a los "reiterados" rechazos para abrir un proceso de diálogo.

El Gobierno de Alemania ha asegurado hoy que no reconoce la declaración unilateral de independencia, al tiempo que ha subrayado su apoyo a las medidas adoptadas por el Gobierno de España y a "la integridad territorial de España".

Italia "no reconoce ni reconocerá" la declaración de independencia de Cataluña, ha afirmado el ministro de Exteriores italiano, Angelino Alfano, a la vez que ha calificado esa decisión de "gesto gravísimo y fuera del marco de la ley".

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha dicho que el "único interlocutor" de su país con España es el presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, al tiempo que ha subrayado que la situación en la región de Cataluña es un "asunto interno" del Estado español.

