Nazioarteak bizkarra eman dio Kataluniaren independentziari

Nazioarteak oraingoz ez du Kataluniaren independentzia aitortzen, eta herrialde eta erakunde gehienak Espainiako Gobernuaren neurrien alde agertzen dira.

Donald Tusk Europako Kontseiluaren presidenteak ohartarazi du "ezer ez" dela aldatzen Europako Batasunarentzat eta Espainia dela "solaskide bakarra".

Zentzu beren, Jean-Claude Juncker Europako Batzordearen presidenteak Espainiako Gobernuaren erabakiak "errespetatzen" ditu: "Espainiako Estatuko prozesua da eta Gobernuaren erabaki guztiak errespetatzen ditut".

NATOk azpimarratu du "Espainiako Konstituzioaren barruan" konpondu beharreko arazoa dela, Espainia Aliantzaren kide den heinean. "Kataluniaren gaia barne gaia da eta Espainiako Konstituzio ordenaren barruan konpondu beharko litzateke", adierazi dute NATOko iturriek.

Antonio Guterres Nazio Batuen Erakundearen (NBE) idazkari nagusiak ere irtenbideak "Espainiako Konstituzioaren barruan bilatzeko" deia egin du.

Bestalde, Angel Gurria Ekonomia-Lankidetza eta Garapenerako Erakundearen buruak Espainiaren batasuna eta bertako legea eta Konstituzioa defendatu beharra aldarrikatu du.

AEBren Estatu Departamentuak ere egin ditu adierazpenak eta berretsi du "Katalunia Espainiaren parte" dela eta AEBko Gobernuak Espainiaren "batasuna eta indarra" mantentzeko Rajoyren Gobernuak hartu dituen neurriak babesten dituela.

Erresuma Batuko Gobernuak esan du ez duela aitortzen eta ez duela aitortuko independentzia aldarrikapena. "Legearen inperioa nola nagusitzen den, Espainiako Konstituzioa errespetatzen dela eta Espainiaren batasunari eusten zaiola ikusten jarraitu nahi dugu", adierazi du Theresa May lehen ministroaren bozeramaile batek.

Hala ere, Eskoziatik, bertako Gobernuak esan du "ulertzen" eta "errespetatzen" duela independentzia aldarrikapena, elkarrizketa abian jartzeko ahaleginei Espainiako Gobernuak muzin egin dielako "behin eta berriz".

Alemaniako Gobernuak esan du ez duela independentzia aitortzen, eta Espainiako Gobernuaren neurriak babesten dituela "Espainiaren lurralde osotasuna mantentzeko".

Italiak "ez du aitortu eta ez du aitortuko" Kataluniaren independentzia aldarrikapena, Angelino Alfano bertako Atzerri ministroaren esanetan, eta "oso keinu larri"tzat jo du Parlamentaren erabakia.

Emmanuel Macron Frantziako presidenteak esan du Espainiako Gobernua dela bere "solaskide bakarra", eta azpimarratu du Estatuko "barne arazoa" dela Katalunian gertatzen ari dena.

A political crisis can only be solved through dialogue. We call for a peaceful solution with respect for national and international order