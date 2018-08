Política

Junqueras asume el artículo 155 y pide salir de prisión

Agencias | Redacción

21/11/2017

En un recurso de apelación, Junqueras explica que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern 'no se ha reunido desde el día de su cese'. Romeva, Mudo, Bassa y Forn han hecho lo propio.

El vicepresidente de la Generalitat cesado, Oriol Junqueras, ha defendido en un recurso para pedir su puesta en libertad que, tras la aplicación del artículo 155 de la Constitución española, el Govern cesado no ha vuelto a actuar.



En un recurso de apelación ante la Audiencia Nacional, Junqueras explica que no hay riesgo de reiteración delictiva porque el Govern "no se ha reunido desde el día de su cese, no se han adoptado acuerdos de Gobierno ni se han efectuado publicaciones en el boletín oficial que demuestren actos ejecutivos tras la sesión parlamentaria del día 27 de octubre".

Asimismo, argumenta que "es evidente que los encausados, a pesar de ostentar legítima y democráticamente la condición de miembros del Gobierno de Cataluña, acudieron a la Audiencia Nacional ya como exconsejeros o exmiembros".

"Tras la aprobación de las resoluciones de aplicación del artículo 155 se ha procedido en Cataluña a la disolución del Parlament con el objetivo, que comparte mi mandante, de participación en el proceso electoral fijado por el Gobierno de España", afirma el recurso. Además, teniendo en cuenta que concurre a los comicios del 21 de diciembre, destaca la necesidad de preservar sus intereses "como actor en la escena política actual".

Por otra parte, asegura que la declaración de independencia del 27 de octubre en el Parlament tiene valor "estrictamente político".

En el escrito se pide su puesta en libertad o la asunción de otras medidas cautelares menos gravosas como la retirada de pasaporte, prohibición de abandono del territorio nacional, presentaciones regulares o una fianza.

Romeva, Mudó, Bassa y Forn

Los consellers de Exteriores, Justicia y Trabajo cesados Raül Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa también han pedido a la Audiencia Nacional que les permita salir de prisión, con el argumento de que asumen su cese por la aplicación del artículo 155 y que la declaración de independencia fue solo "política".

Según han informado a Efe fuentes jurídicas, los tres consellers cesados han esgrimido los mismos argumentos que el exvicepresidente Oriol Junqueras para pedir a la sala de la Audiencia Nacional que revoque la orden de la juez de la Audiencia Nacional Carmen Lamela de enviarlos a prisión preventiva, en la causa en que los investiga por rebelión, sedición y malversación.

El conseller de Interior cesado, Joaquín Forn, por su parte, ha hecho la petición aduciendo que ha asumido "sin aspavientos ni llamadas a la desobediencia" el artículo 155 de la Constitución y que las elecciones del 21D "apuntan más bien a soluciones de compromiso" en Cataluña.