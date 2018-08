Política

Presos

Miles de personas reclaman paz y derechos para los presos en París

eitb.eus

09/12/2017

La manifestación, que se ha celebrado bajo el lema "Bakea Euskal Herrian: Orain presoak", ha contado con representantes de PNV, EH Bildu, ELA, LAB y del partido socialista francés.

Poco después de las 12:30 horas, tras la llegada de las columnas de las cárceles a la estación de tren de Montparnasse, ha partido la multitudinaria marcha que bajo el lema "Bakea Euskal Herrian: Orain presoak" (paz en Euskal Herria: ahora los presos)" ha reunido a miles de personas en París, 11.000 según han informado los organizadores.

Tras el sonido de los cencerros de los 'joaldunak', han marchado en primera fila parlamentarios y miembros de los 'artesanos', tras ellos, familiares de los presos y detrás, miles de ciudadanos llegados de toda Euskal Herria. Y es que a los manifestantes que ya se encontraban desde los días previos en París, se han sumado los que han llegado esta mañana en dos trenes especiales que han salido de Hendaia y decenas de autocares.

La manifestación, en la que se han podido ver ikurriñas y carteles reclamando la amnistía y el regreso de los presos "a casa", ha contado con una destacada presencia de representantes de la asociación de familiares de presos, Etxerat, que han portado una pancarta gigante en la que se podía leer 'Etxean nahi ditugu' (les queremos en casa).

Los 'artesanos de la paz', que facilitaron el desarme de ETA el pasado 8 de abril en Baiona, han pretendido, mediante esta movilización en la capital francesa, ayudar a la consecución de la paz exigiendo el fin de "las medidas de excepción" para los presos, un primer paso "en la resolución global" de la cuestión de los reclusos. En concreto, reclaman al Gobierno francés de cuatro medidas: El traslado de los presos a cárceles próximas, en concreto a las de Mont de Marsan y Lannemezan; la liberación de los presos gravemente enfermos; la posibilidad de libertad condicional para quienes cumplan las condiciones según el régimen común; y la supresión del estatus de DPS (Detenido Particularmente Señalado), que fija restricciones penitenciarias.

El acto final de la manifestación

Pasadas las 14:00 horas, los participantes han llegado a la plaza Vauban donde, en francés y en euskera, la representante de Bake Bidea Anaiz Funosas ha agradecido a los presentes su presencia y ha advertido de la "determinación" de todos los presentes en llegar "hasta el final".

Por su parte, el presidente de la Mancomunidad Vasca, Jean-Rene Etchegaray, ha valorado que lo vivido en Ayete supuso el "comienzo del proceso de paz" y tras lamentar "el silencio" de España y de Francia, ha incidido en que el camino de la paz es "largo". Por ello, Etchegaray ha reclamado el "compromiso" del Ejecutivo galo de cara a modificar las condiciones en que se encuentran los presos de ETA. "El proceso de paz en el País Vasco no puede continuar sin un compromiso del Estado francés", ha considerado.

También han tomado la palabra la productora de cine Fabienne Servan-Schreibe --quien ha realizado un llamamiento a los gobiernos francés y español a "asumir el riesgo de la paz"--, así como Joana Haramboure, hija de Frédéric Haranboure Txistor, quien lleva 28 años en prisión. Haramboure ha resaltado que las medidas de emergencia son un castigo "doble injustificado" y ha atribuido la política de dispersión a un deseo de "venganza". "Les queremos en casa y les queremos vivos", ha subrayado.

Asimismo, el presidente de honor de la Liga de Derechos Humanos, Michel Tubiana, que también ha instado a España y a Francia a cambiar su actitud, ha afirmado que la "lucha por la paz es vida" por lo que "no se trata de olvidar el pasado ni los sufrimientos".

Por último, Michel Berhocoirigoin ha realizado un llamamiento a tomar parte en la manifestación convocada en Bilbao el próximo mes de enero.

Representación política y sindical

La movilización de hoy ha recibido el respaldo de más de 1.000 cargos electos de todos los partidos de Iparralde (incluidos parlamentarios y alcaldes) excepto del Frente Nacional.

La marcha ha contado, además, con representantes de PNV, EH Bildu, ELA, LAB y el Partido Socialista (PS) francés, cuyo representante ha sido el excandidato al Eliseo Benoit Hamon.

En declaraciones antes de comenzar la marcha, el secretario general de ELA,Txiki Muñoz, ha afirmado que "hay que valorar como se merece lo que la sociedad civil y los cargos electos de Iparralde han logrado. Más de 1.000 cargos y artesanos han conseguido esto, crear un movimiento para condicionar la agenda del Gobierno francés y hacer que se respeten los derechos de los presos. Todos los partidos excepto el Frente Nacional han apoyado esto. En Hego Euskal Herria la situación no se encuentra en ese punto porque la relación entre el Gobierno español y el Gobierno vasco tiene otras prioridades. El tema de los presos no es un condición a la hora de negociar. Pero no hay ninguna razón para mantener esta política tan inhumanitaria".

La secretaria de LAB, Garbiñe Aranburu, ha reiterado la importancia del acuerdo tal y como han demostrado los diferentes agentes politícos de Iparralde "tanto para dar solución al tema de los presos como para activar a la sociedad civil". "Ese es el mensaje, el acuerdo entre diferentes agentes traerá la presión sobre los Estados y es un ejemplo que hay que trasladar a Hego Euskal Heria. En los parlamentos de la CAV y Navarra se han aprobado textos sobre los presos enfermos, pero hay que dar más pasos para lograr movilizar a Madrid".

El parlamentario de EH Bildu Josu Juaristi, por su parte, ha remarcado la importancia "de la foto de hoy ante la Unión Europea. Vamos a dejar en evidencia los pasos que deben dar los estados francés y español. Lo que se ha logrado en Iparralde es totalmente innovador, han conseguido un espacio de confianza y acción que tenemos que exportar a toda Euskal Herria".

Josune Gorospe (PNV), desde los estudios de Radio Euskadi, ha enmarcado la movilización dentro de los movimientos necesarios para que los Gobiernos de Madrid y París entiendan que es necesario adoptar cambios en la política penitenciaria, como el acercamiento de los presos.

