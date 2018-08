Política

PNV, EH Bildu, Elkarrekin Podemos y PSE abogan por modificar la ley penitenciaria

12/01/2018

En una mesa redonda sobre política penitenciaria organizada por el Foro Social, los cuatro grupos se han mostrado en contra del alejamiento y a favor de la excarcelación de los presos enfermos.

El PNV, EH Bildu, Elkarrekin-Podemos y PSE-EE coinciden en que cada vez hay más consenso entre los cuatro grupos sobre política penitenciaria. En una mesa redonda sobre política penitenciaria organizada este jueves por el Foro Social Permanente en Bilbao, los cuatro grupos se han mostrado en contra del alejamiento y a favor de la excarcelación de los presos enfermos. También han reivindicado la transferencia de la competencia de prisiones a Euskadi.

En la mesa redonda celebrada en el Colegio de Abogados de Bizkaia han participado todos los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco excepto el PP.

Amaia Arregi, parlamentaria por el PNV, ha declarado que "estamos ante una legislación excepcional que se ha convertido en ordinaria, que no tenía sentido antes y tiene menos ahora" debido al cese de ETA hace seis años y a la entrega de las armas el año pasado. Respecto a una nueva ley penitenciaria, ha admitido que hace falta "voluntad política de todos los partidos, incluyendo el Partido Popular, porque si no, no vamos a ninguna parte".

Julen Arzuaga, de EH Bildu, ha afirmado que "hasta ahora tenemos la sensación de que está todo en un limbo, por lo que se debe trabajar para atender los derechos de los presos y que la nueva ley tenga efectos prácticos". Arzuaga ha puesto el ejemplo que se ha seguido en Iparralde: "Se han firmado acuerdos entre distintos grupos políticos para hablar sobre los presos, y ahora hay que trasladar esto a Euskal Herria".

Andeka Larrea, de Elkarrekin-Podemos, ha admitido que "los consensos entre los partidos presentes pueden ser un primer paso para facilitar que la legislación penitenciaria, que consideramos desfasada, pueda cambiar en un plazo lo más breve posible". Larrea ha concluido su intervención criticando la postura del PP frente a la reforma de la legislación: "Cómo vamos a cambiar las leyes si el que tiene la capacidad de hacerlo no tiene la voluntad de cambiarlas".

Por su parte, Rafaela Romero, del PSE-EE, ha abogado por que la nueva ley sea "de consenso; se han mejorado las relaciones políticas y podemos mostrar un escenario en que estamos de acuerdo en los puntos fundamentales". "Por ahora tenemos dos puntos en común; los presos enfermos y la política de alejamiento, por eso nos queda mucho por hacer. Hay que clarificar requisitos a seguir y qué se va a conseguir, además de un itinerario", ha añadido Romero.