El Supremo rechaza emitir una euroorden para detener a Puigdemont en Dinamarca

AGENCIAS | REDACCIÓN

22/01/2018

El juez Pablo Llarena argumenta que, a pesarde considerar razonable la petición del fiscal, hay matices que conducen a que esa orden deba ser pospuesta.

El juez Pablo Llarena ha rechazado cursar una orden europea de detención contra el president Carles Puigdemont ante Dinamarca, tal y como le ha solicitado esta mañana el fiscal ante el Tribunal Supremo.

La Fiscalía ha solicitado hoy cursar una orden de detención europea para Dinamarca, por los delitos de rebelión y/o sedición, contra Puigdemont, que esta mañana ha llegado a Copenhague para dar en una conferencia en la universidad de la capital danesa.

En un auto publicado hoy, el magistrado le dice al fiscal que encuentra razonable su petición, pero añade que hay matices que conducen a que una orden de ese tipo deba ser pospuesta.

La Fiscalía ya avisó ayer de que iba a solicitar "inmediatamente" la activación de la euroorden si Puigdemont viajaba a Dinamarca.

El pasado 5 de diciembre, Llarena decidió retirar las órdenes europeas de detención dictadas contra Puigdemont y los cuatro exconsejeros imputados que se encuentran con él en Bruselas, pero mantuvo la advertencia de arrestarlos en cuanto entren en España.

El Gobierno de Dinamarca remite a las autoridades judiciales el pronunciamiento sobre Puigdemont

El Gobierno danés ha remitido este lunes a las autoridades judiciales del país el pronunciamiento sobre Carles Puigdemont y ha evitado comentar su llegada a la capital, Copenghague. "La cuestión compete a las autoridades judiciales danesas", han explicado a Europa Press fuentes diplomáticas danesas.

El ministro de Exteriores danés, el liberal Anders Samuelsen, ha evitado aclarar a su llegada a la reunión con sus homólogos de la UE a preguntas de la prensa, si la visita de Puigdemont pone a su Ejecutivo en una situación incómoda y si las autoridades danesas ejecutarán una eventual eurorden de detención y entrega a España. "Acabo de escuchar las noticias cuando he llegado aquí, que ha llegado a Copenhague, pero esto realmente no compete a mi Departamento. Compete al ministro de Justicia. No tengo comentarios sobre esto respecto", ha subrayado el jefe de la diplomacia danesa.