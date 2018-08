Política

Acampados frente al Parlament abandonan la protesta y levantan las tiendas

AGENCIAS | REDACCIÓN

30/01/2018

Los autodenominados Comités de Defensa de la República (CDR) habían llamado horas antes a acampar frente al Parlament "hasta que se convoque la investidura".

Las personas que permanecían acampadas en el parque de la Ciutadella de Barcelona, en las inmediaciones del Parlament, han decidido abandonar el lugar y levantar las tiendas de campaña pasadas las 22:30 horas de hoy, después de votar la retirada en asamblea.

Fuentes de los acampados han informado de que el levantamiento de la acampada se ha sometido a votación a última hora de la tarde y el resultado ha sido de 61 votos a favor de retirarse y de 59 en contra, por lo que se ha dado por concluida la medida de protesta.

¿ A causa de la brutalitat policial i les detencions de dos persones s'ha decidit assembleàriament sortir juntes per la sortida de l'Estació de França i desconvocar l'acampada. — #ElPoderDelPoble (@CDRCatOficial) January 30, 2018

Los autodenominadoshabían llamado horas antes a acampar frente al Parlament "hasta que se convoque la investidura".

"Os animamos a todas a venir ahora al Parlament. Llevad ropa y todo lo necesario para quedaros a dormir. Lleva material para acampar para ti y para tus compañeras. Aquí daremos más instrucciones", habían anunciado a través de su cuenta de Twitter.

"Hemos tomado la humilde decisión de no retroceder", rezaba otro mensaje: "Asambleariamente y de forma pacífica se decide pasar la noche en el Parlament hasta que se convoque la investidura. Seguimos adelante".

En el parque de la Ciutadella se han reunido más de 600 personas, según informan algunos medios. Los manifestantes entraron a primera hora de la tarde después de que unos individuos rompieran los candados de algunas puertas de acceso a este recinto y desbordasen el cordón policial de los Mossos d'Esquadra.

Miles de personas exigen ante el Parlament que Puigdemont sea investido presidente

Miles de personas se han reunido hoy en el paseo Lluís Companys, en las inmediaciones del Parlamento catalán, a la hora en la que debía comenzar el pleno de la sesión de investidura, finalmente aplazado por el presidente de la cámara catalana, Roger Torrent.

Los concentrados han sido convocados por la Assemblea Nacional Catalana (ANC) a las 14:30 horas en la plaza Sant Jaume, sede del Palau de la Generalitat, y han avanzado hasta las inmediaciones del Parlament, donde los organizadores han colocado pantallas para seguir el pleno, que finamente no se celebrará.

¿ Al passeig Lluís Companys tornem a demostrar que som un poble compromès amb la llibertat. Malgrat la violència de l'estat, ni un pas enrere! #oRepúblicaoRepública pic.twitter.com/VlzOmMNLNf — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

Durante el recorrido se han escuchado consignas como "libertad presos políticos", "ni un paso atrás", "fuera las fuerzas de ocupación" o "Puigdemont es nuestro presidente", y se han visto numerosas esteladas.

Han desbordado el cordón policial

Según han informado fuentes policiales, sobre las 16:15 horas, varios manifestantes han roto el candado de algunas puertas de acceso al Parque de la Ciutadella y han desbordado el cordón policial de los Mossos d'Esquadra para agolparse ante el Parlament, donde un perímetro de vallas protege los accesos al edificio de la cámara catalana. La tensión no ha ido a más y la protesta se está llevando a cabo pacíficamente.

Los manifestantes han accedido en tromba al parque seguidos por cuatro furgones de los Mossos d'Esquadra que se encontraban en el interior de la Ciutadella, aunque no se han producido incidentes.

Al parecer, los Mossos d'Esquadra han logrado establecer hacia las 17:15 horas un nuevo cordón policial en los accesos al Parque de la Ciutadella.

Disconformes con la decisión de Torrent, diputados de JxCat y de la CUP han salido del Parlament y se han dirigido a la concentración independentista para apoyar sus reivindicaciones en favor de celebrar hoy la investidura.

El portavoz de ERC, Sergi Sabrià, también ha acudido junto a diputados de su partido a saludar a los manifestantes ante el Parlament, para "estar con ellos y compartir la situación", aunque han recibido algunos abucheos y gritos como "el pueblo manda, el gobierno obedece" o "ni un paso atrás".

Muchos de los asistentes visten prendas de color amarillo, que simboliza la demanda de libertad para los presos independentistas, y llevan caretas del candidato a presidente de la Generalitat Carles Puigdemont.

La ANC desconvoca la manifestación

Hacia las 18:30 horas la ANC ha desconvocado la manifestación. En un mensaje de Twitter, la asociación soberanista ha comentado que "el movimiento por la independencia es siempre no violento". "Hoy no habrá pleno del Parlament, ha quedado aplazado. Nos vamos a casa", añade.

¿¿ HEM DESCONVOCAT AL PARLAMENT ¿¿



El moviment per la Independència és sempre no violent. Avui no hi haurà ple del Parlament, ha quedat ajornat. Ens n'anem cap a casa. — Assemblea Nacional (@assemblea) 30 de enero de 2018

Aplazamiento de la sesión de investidura



La incertidumbre sigue instalada en Cataluña. El presidente del Parlamento de Cataluña ha anunciado que pospone la sesión de investidura para garantizar la "inmunidad" del candidato Puigdemont. El cabeza de lista de Junts Per Catalunya, en Bruselas, sigue siendo candidato, ya que según ha defendido Torrent, "tiene todo el derecho a ser investido". "No voy a proponer a ningún otro candidato que no sea Puigdemont", ha insistido.

El aplazamiento, sin fecha, ha sido anunciado en una comparecencia extraordinaria apenas cinco horas antes del arranque del debate de investidura.

División

La decisión deTorrent ha causado malestar en Junts per Catalunya (JxCat), que considera que se dan las "condiciones políticas" para celebrar la sesión hoy mismo y critica que no lo haya consultado con los grupos.

Mientras, Junqueras ha agra