Parlament aurreko kanpaldia bertan behera utzi dute manifestariek

Parlament aurrean, Bartzelonako Ciutadella parkean kanpaldia egiten ari ziren pertsonak tokia utzi eta kanpadendak altxatzea erabaki dute 22:30 aldera, batzarrean bozkatu ondoren.

Manifestarien iturriek jakitera eman dutenez, arratsaldeko azken orduan egin dute bozketa. Erabakiaren aldeko 61 eta aurkako 59 boto izan dira. Horrela, protesta amaitutzat jo dute.

Ordu batzuk lehenago, "inbestidura deitu arte" Parlamentaren aurrean kanpaldia egitera deitu dute Errepublikaren Defentsa Batzordeek (CDR).

"Parlamentera orain etortzera animatu nahi zaituztegu. Bertan lo egiteko arropa eta beharrezko guztia eraman. Zuk eta zure adiskideak kanpatzeko materiala eraman. Hemen argibide gehiago emango ditugu", iragarri dute Twitter sare sozialean.

"Atzera ez egiteko erabaki apala hartu dugu", azaldu dute: "Batzarturik eta modu baketsuan Parlamentean gaua igarotzeko erabakia hartu da, inbestidura deitu arte. Aurrera jarraitzen dugu".

Ciutadellako parkean 600 pertsona baino gehiago bildu dira, zenbait komunikabidek jakitera eman dutenez. Manifestariak arratsaldeko lehen orduan sartu dira bertara, Esquadra Mossoen hesia gainditu eta zenbait ateren kandaduak apurtu ondoren.

Milaka lagun elkartu dira Parlamentuaren atarian

Milaka lagun bildu dira 15:00etan Kataluniako Parlamentuaren atarian. Ordu horretarako zegoen deituta Carles Puigdemonten inbestidura saioa, eta ganberako bilkura zuzenean jarraitzeko eta presidentegaiari babesa adierazteko deitu du ANCk elkarretaratzea. Azkenean, Auzitegi Konstituzionalak larunbatean ebatzitakoaren ondotik, Roger Torrent Kataluniako Parlamentuko presidenteak saioa atzeratzea erabaki du, Puigdemonten eskubideak bermatuta ez daudela argudiatuta.

ANC elkartea, oztopoak oztopo, saioa gaur egitearen alde agertu da hasieratik, eta elkarretaratzea bere horretan mantentzea erabaki du.

Sant Jaume plazan elkartu dira milaka herritar, eta handik Parlamentuaren egoitzaraino joan dira. 'Preso politikoen' askatasunaren eta Puigdemonten aldeko oihuak entzun dira behin eta berriz. Estelada eskuan eta Puigdemonten irudia zuen maskararekin aurpegia estalita joan dira bilkurara herritar asko eta asko.

Segurtasun hesia gainditu dute

Esquadra Mossoek jakitera eman dutenez, Parlamentuaren inguruan, Ciutadella parkean, poliziak jarritako segurtasun hesia hautsi egin dute hainbat manifestarik 16:15 inguruan, ganberaren ateraino iristeko. Tropelean, agenteei bultza eginez, Parlamentuaren ateraino iristea lortu dute, eta bertan geratu dira.Tentsio uneak bai, baina ez da aparteko liskarrik izan, eta modu baketsuan ari dira protesta egiten.

Ordubete beranduago, agenteek berriro ezarri dute hesia, eta milaka lagun daude hesiaren atzean.

JxCat eta CUPeko hainbat diputatu ere elkarretaratzera batu dira, inbestidura saioa gaur egitea eskatzeko.

ERCko hainbat diputatu ere, tartean Sergi Sabria bozeramailea, bilkurara joan dira, manifestariei babesa adieraztera. Han elkartutako batzuk oihuka hartu dituzte buruzagi errepublikarrak, "atzerapausorik ez" eta "herriaren mandatua bete" bezalako esaldiekin.

Argazkia: EFE

Espetxean daudenen askatasuna aldarrikatzeko ikur bilakatu den lazo horia soinean eraman dute milaka manifestarik.

Protesta amaitutzat eman du ANCk

18:30 inguruan ANC elkarteak protesta amaitutzat eman du, eta manifestariei modu baketsuan alde egiteko eskatu die, txio baten bidez. "Subiranotasunaren aldeko mugimendua, beti, indarkeriaren kontrakoa izango da", esan du ANCk. "Gaur ez da osoko bilkurarik izango Parlamentuan, atzeratu egin dute. Etxera goaz", gaineratu du.

