Los partidos presentan hoy sus propuestas para un nuevo estatus político

AGENCIAS | REDACCIÓN

07/02/2018

Se abre una fase decisiva en la Ponencia de Autogobierno en la que los partidos políticos deberán posicionarse sobre el derecho a decidir.

Los partidos con representación en el Parlamento Vasco afrontan desde hoy, miércoles, una fase decisiva en su intento de articular un nuevo estatus político, ya que tendrán que posicionarse sobre el derecho de decidir en la Ponencia de Autogobierno creada en el Parlamento Vasco para avanzar en esta tarea.

En la reunión que comenzará a las 09:00 horas los grupos presentarán sus propuestas para una futura redacción de un texto articulado de reforma del actual Estatuto de Gernika o de un nuevo Estatus político.

EH Bildu, segunda fuerza política en la Cámara de Vitoria-Gasteiz, dio a conocer el pasado domingo su documento, "De la autonomía a la soberanía", en el que reclama "el reconocimiento expreso del derecho a decidir" y "un procedimiento concreto y eficaz para su materialización efectiva sin límites prefijados".

La coalición precisa que el "principal" debate que se planteará en adelante en el Parlamento Vasco es el "modelo de relación" de la Comunidad Autónoma Vasca con el Estado español. "Para nosotros está claro que debe ser un modelo basado en la igualdad, queremos una relación en pie de igualdad, porque si no hay cambio en el modelo de relación entre nuestra comunidad y el Estado, sencillamente no hay nuevo estatus", remarcó el coordinador general Arnaldo Otegi en un acto celebrado el pasado domingo en Hernani.

Durante el trabajo de la Ponencia hubo una propuesta, de Elkarrekin Podemos, para separar el debate sobre el derecho a decidir del resto de cuestiones relacionadas con el desarrollo del Autogobierno para que no se produjese un bloqueo. EH Bildu ha considerado fundamental incluir la autodeterminación dentro de este debate y así lo va a plasmar en su documento.

Ninguna otra formación ha dado a conocer sus textos concretos y la mayor expectativa reside en qué posición mantendrá el PNV.

El Euskadi Buru Batzar del PNV aprobó el lunes su documento y fuentes de este partido se limitaron a explicar que su propuesta será en favor de un procedimiento "pactado y legal", en línea con los posicionamientos que viene manteniendo el lehendakari, Iñigo Urkullu.

El secretario general de Elkarrekin Podemos, Lander Martínez, advirtió hace unos días de que la Ponencia de Autogobierno podría "quedar en nada" y bloqueada si se insiste en incluir en el debate el derecho a decidir, y no sacar esta cuestión a una mesa paralela.

La secretaria general del PSE-EE, Idoia Mendia, recordó el lunes que el derecho a decidir, planteado por EH Bildu, no está incluido en la Constitución" y reclamó que no se lleve el debate de la Ponencia del Parlamento a "un lugar" donde no se puede decidir, porque "un estatuto autonomía no puede cambiar la Constitución".

El PP, por su parte, no va a presentar ningún texto, según anunció el martes el presidente de los populares vascos, Alfonso Alonso, ya que considera que no hay que reformar el Estatuto de Gernika y porque, además, no se dan las circunstancias para lograr el "mayor consenso posible" que requiere una reforma de este tipo. Además dijo que le "gusta" el Estatuto de Autonomía como está y que lo va a seguir defendiendo así.