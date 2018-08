Política

Críticas al Gobierno Vasco por aplicar la 'Ley Mordaza' a sindicatos de la Ertzaintza

AGENCIAS | REDACCIÓN

03/03/2018

Únicamente el PNV ha defendido que se trata de una decisión 'correcta' porque la actuación desarrollada por los sindicatos debe tener 'un reproche público, social y administrativo'.

Todos los partidos políticos vascos, excepto el PNV, han criticado el anuncio de la consejera de Seguridad, Estefanía Beltrán de Heredia, de aplicar la Ley de Seguridad Ciudadana, conocida como 'Ley Mordaza', a los sindicatos de la Ertzaintza que el pasado jueves protestaron ante el Parlamento autonómico.

De este modo, únicamente el PNV ha defendido que se trata de una decisión "correcta" porque la actuación desarrollada por los sindicatos debe tener "un reproche público, social y administrativo".

En declaraciones a Radio Euskadi, el parlamentario del PNV Javier Telleria ha destacado que el modelo de Ertzaintza se va convirtiendo, "paulatinamente", en un modelo "preventivo frente a un modelo reactivo", y ha subrayado que, en los incidentes generados en las inmediaciones de San Mamés, con motivo del encuentro entre Athletic y Spartak, la Policía vasca actuó "muy profesionalmente".

Por su parte, la representante de EH Bildu Oihana Etxebarrieta ha afirmado que le parece paradójico que la conocida como 'Ley Mordaza' que se creó "para salvaguardar actuaciones de la policía quiera ser aplicada a la Ertzaintza", y ha recordado que la coalición soberanista nunca ha aceptado esa Ley. "La protesta social y la defensa de los derechos laborales es legítima para toda persona", ha indicado.

Desde Elkarrekin Podemos, Cristina Makazaga ha sostenido que el mejor modelo de seguridad a establecer es el que vaya "a las causas y no tanto a las consecuencias", un modelo "participativo en que se liberen recursos para otras políticas públicas que incidan en la prevención".

Por su parte, el parlamentario y secretario general del PSE-EE de Gipuzkoa, Eneko Andueza, ha sostenido que resulta "curioso y paradójico" que se aplique la ley de Seguridad Ciudadana a la policía. "Siempre hemos sido muy críticos con la 'ley mordaza', creemos que no deja de ser un instrumento que coarta la libertad de expresión y pensamos que no es la mejor solución. No avalamos la adopción de esta medida. En ningún caso debe ser aplicable", ha sostenido.

Por último, la parlamentaria del PP Nerea Llanos ha indicado que en su comparecencia de este viernes ante el Parlamento, la consejera de Seguridad logró que no se hablara "de su ineficacia" al lograr "desviar el foco" y ahora "la responsabilidad parece ser de los ertzainas".