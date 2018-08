Política

Política contra ETA

Rubalcaba reconoce el 'esfuerzo' de Gobiernos anteriores contra ETA

Redacción

01/12/2010

El titular de Interior cree que si hoy se está "en el principio del final de ETA" ha sido por el "esfuerzo" de los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.

El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, ha asegurado que si hoy se está en "el principio del final" de ETA ha sido gracias al "esfuerzo" que han hecho los gobiernos de Felipe González, José María Aznar y José Luis Rodríguez Zapatero.



"Si estamos donde estamos", con una ETA "más débil que nunca", ha subrayado el ministro en el Congreso, "ha sido por el trabajo que han realizado todos los gobiernos de la democracia para acabar con la banda terrorista".



Además, en la interpelación que le ha planteado la diputada de UPyD, Rosa Díez, Rubalcaba ha dicho que si Batasuna quiere volver a las instituciones sólo tiene dos opciones: o romper "fehacientemente" con ETA o que ésta deje también "fehacientemente" las armas.



Rosa Díez cree que el Gobierno ha abierto un debate sobre la política antiterrorista en el que, según ella, algunas voces se alzan para "salvar" el proyecto político de ETA. Ha citado expresamente al Fiscal General del Estado, que se ha referido a Batasuna como "sector político" de ETA.



En respuesta a Rosa Díez, que ha dicho que Batasuna nunca fue un partido, ha recordado que sí fue una formación legal y lo fue porque durante mucho tiempo se pensó que podría servir como instrumento para acabar con ETA, pero después de "años" de luchar contra el terrorismo "se vio que Batasuna no sólo no ayudaba a acabar con la banda, sino que contribuía a su violencia".



Todo ese "cerco judicial, policial, político" y de colaboración con otros países ha tenido como resultado una ETA "más débil que nunca", lo que no significa, ha advertido, que no pueda seguir atentando, "porque sigue teniendo las pistolas".