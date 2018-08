Política

Elecciones generales

Urkullu avisa del importante 'riesgo' de unas elecciones anticipadas

Redacción

20/06/2011

Pide al PSOE que "se aclare" y eluda "debates partidarios" para abordar de forma urgente reformas económicas estructurales.

El presidente del EBB del PNV, Iñigo Urkullu, ha advertido del importante "riesgo para la salud del Estado" que suponen unas elecciones generales anticipadas y ha reclamado al PSOE que "se aclare" y eluda "debates partidarios" sobre esta cuestión para abordar, de forma urgente, reformas económico-financieras "con fundamento".

En una entrevista concedida a Europa Press Televisión, Urkullu ha considerado que el candidato del PSOE a la Presidencia del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, tiene "una tarea ingente" en el futuro porque quizá deba hacer "otro discurso diferente" al del presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero.

Además, ha afirmado que el presidente del PP, Mariano Rajoy, "es consciente" de que, si gana, tendrá que abordar el tema de la paz y la normalización, y "la revisión del marco" que el PNV plantea "sin dramatismos y con absoluta normalidad".





Conversaciones con Rajoy

Tras asegurar que no ha hablado con Rajoy de posible adelanto electoral, ha apuntado que sí ha conversado con él sobre pacificación y normalización.

"En ese contextualizar cuál es la vida que tenemos en la Comunidad Autónoma Vasca, en la navarra y en el conjunto del Estado, sí he hablado de pacificación, de la propia Constitución española, de los Derechos Históricos y del concepto de normalización política por el que propio PP apostó con el Pacto de Ajuria Enea en el año 1988", ha señalado.

El líder jeltzale ha insistido en que "no puede ser que el adelanto de elecciones o no" se decida "en función de lo que le interesa al PSOE". "Este debate no debe ser en clave partidaria, por mucho que el PP esté provocando también esta situación", ha manifestado.