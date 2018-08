Política

Eguiguren insta a 'romper' con el PP vasco si Rajoy no impulsa la paz

Redacción

24/11/2011

El presidente del PSE-EE considera que el lehendakari debería liderar una mesa de partidos que incluya a la izquierda abertzale.

El presidente del PSE-EE, Jesús Eguiguren, ha afirmado que si el futuro Gobierno de Mariano Rajoy "no empuja hacia la paz", el PSE-EE debería "romper" con el PP vasco, la formación que sustenta al Ejecutivo del lehendakari Patxi López.

"Espero que el PP sea responsable ahora que está en el Gobierno central, pero no me daría miedo la hipótesis de la ruptura con el PP", ha añadido.

En una entrevista difundida por los diarios del grupo Vocento, Eguiguren ha vuelto a insistir en la idea de que el PSE-EE debe "hacer una autocríticia muy seria y rectificar", porque "ha perdido el tren de la paz en Euskadi", pese a que esta ha llegado "en gran medida" gracias a "la labor del lehendakari".



En ese sentido, ha criticado que el jefe del Ejecutivo vasco "está demasiado encorsetado por su cargo y las necesidades de la gestión", y le ha urgido a "estar en la primera línea del proceso de paz" y a liderar una mesa de partidos que incluya a la izquierda abertzale.



"Hemos recibido el segundo aviso, después del primero en las municipales, y si no rectificamos, el tercer aviso va a ser el definitivo, el de las autonómicas", ha advertido.

Cuestionado sobre si su tesis cuenta con más apoyo dentro del partido, Eguiguren ha asegurado que "la comparte mucha gente". "Y si no la comparte, me da igual, mi obligación es llamar la atención porque no son ocurrencias mías, sino datos".

Adelanto electoral

Sobre el adelanto electoral en Euskadi exigido por el PNV y Amaiur, el presidente del PSE ha considerado que "es lo peor que se puede hacer en un momento en el que se construye la paz".

Por ello, ha afirmado que para convocarlas "hay que llegar con las cuestiones previas resueltas, como la legalización de Sortu o los problemas judiciales de los líderes de la izquierda abertzale".



También ha descartado que Patxi López pueda liderar el PSOE, aunque ha reconocido que "podía ser una solución" para los problemas internos de la formación: "Me temo que el hacer política en Euskadi le limita bastante para hacerlo en el PSOE y en España. Los vascos no verían bien a un político preocupado por algo distinto a los problemas de Euskadi".