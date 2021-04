06/04/2021 11:59 Política ENTREVISTA Itxaso Atutxa: "Las competencias previstas para marzo pueden llegar antes de julio" Oihane Yustos | EiTB Media La presidenta del PNV de Bizkaia ha defendido las medidas de restricción adoptadas para Semana Santa, y opina que, de haberlas cumplido, hubiesen sido "suficientes". Escuchar la página Escuchar la página

El retraso en la transferencia de competencias ha encendido las alarmas en el Partido Nacionalista Vasco. "Siempre las hemos tenido encendidas, pero la cuestión es la intensidad", ha declarado Itxaso Atutxa, presidenta del Bizkai Buru Batzar, en la entrevista realizada esta mañana en el programa Faktoria de Euskadi Irratia. El gobierno de España prevé "retrasos técnicos" en las transferencias, lo cual retrasará a finales de junio las competencias que estaban previstas para marzo. "Temo cuando mencionan retrasos técnicos", ha reconocido Atutxa, "porque es algo que hemos escuchado muchas veces en 40 años por parte de los gobiernos del PP y PSOE y, a veces, ha sido la excusa perfecta para no tomar otras decisiones políticas".

El partido jeltzale mira con prudencia al gobierno central, "ahora de manera especial, cuando cada día vemos cómo se tambalea la estabilidad en Moncloa", ha añadido la lider del PNV de Bizkaia, y ha pronosticado: "ahora dicen que las competencias previstas llegarán antes de verano, para finales de junio". Las esperanzas se centran en eso ahora, pero miran más adelante: "habrá que ver qué sucede en otoño, ya que para entonces tenemos previstas otro grupo de competencias importantes, entre ellas se encuentran temas como el tren o la movilidad; además, para final de año podremos ver si va a ser posible transferir también las competencias en materia de fiscalidad".

Medidas pandemia

Preguntada por los incidentes en la previa a la final de la copa entre la Real y el Athletic, Itxaso Atutxa los considera "irrazonables". No cree que se necesitaran medidas más estrictas, "¿por qué debieran de estar todas las demás confinadas o con medidas más estrictas, por la insensatez de 1000 personas? Estamos en una situación difícil y todos debemos actuar con responsabilidad", ha recordado la presidenta del Bizkai buru Batzar. Lo mismo opina de las medidas adoptadas para Seman Santa: "de haberse cumplido, dónde estaría el problema?". En palabras de Atutxa, el Gobierno Vasco no tiene prevención de adoptar medidas impopulares, de hecho "algunas medidas que se han adoptado han enfadado a algunas personas, el equilibrio no es fácil, sufrimos ya de la fatiga pandémica pero hay que proceder con responsabilidad".

