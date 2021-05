08/05/2021 12:05 Política Parlamento en las Ondas La oposición denuncia que la gestión del Gobierno Vasco es irresponsable EITB Media | Agencias Elkarrekin Podemos recuerda que se puede pedir un estado de alarma "parcial", PSE-EE llama al optimismo y PP+Cs ve a Urkullu "ausente". Escuchar la página Escuchar la página

En el debate del programa “Parlamento en las Ondas” de Radio Euskadi, la oposición ha criticado la gestión del Gobierno central y el Gobierno Vasco y ha recordado que existía la opción de plantear un estado de alarma propio para la CAV.

El parlamentario de EH Bildu Iker Casanova ha afirmado que la sociedad asiste con "estupor e indignación" a lo que ha vivido con el fin del estado de alarma y ha advertido de que termina "no porque se haya acabado la alarma, sino porque se ha acabado el estado" tras "fallar lo público".

"Se ha dado prioridad a intereses políticos por encima de los sanitarios y hay una ruptura abrupta de las medidas cuando las tasas de incidencia son elevadas. Es un escándalo y es fruto de la irresponsabilidad del Gobierno central y vasco", ha denunciado Casanova.

David Soto, parlamentario de Elkarrekin Podemos-IU, ha apelado a la responsabilidad social, pero ha lamentado que la administración vasca no haya mejorado los sistemas sanitarios en el último año.

Además, Soto ha hablado sobre el estado de alarma "parcial" autonómico, insistiendo en las decisiones del lehendakari y en que no entienden “por qué si es necesario lo descartó. Si no lo quiere plantear es porque no quiere que se visibilice que las comunidades con grandes tasas de infección son Euskadi y Madrid”.

Laura Garrido, parlamentaria del grupo PP+Cs, ha hecho un llamamiento a la responsabilidad individual y ha afirmado que el actual escenario "desconcertante ya se veía venir". Así, ha denunciado la "inacción e irresponsabilidad" del Gobierno de Pedro Sánchez que ha dejado "tiradas a las comunidades autónomas". Garrido ha añadido que “el Gobierno Vasco y el lehendakari han estado ausentes y desaparecidos”.

Por su parte, tanto PNV como PSE-EE se han apelado a responsabilidad de la ciudadanía. El parlamentario del PNV Luis Javier Telleria ha ratificado que la propuesta realizada por el Gobierno Vasco al TSJPV para mantener las limitaciones de movilidad y los toques de queda era "razonable" y pasaba por seguir con las medidas que había, pero "no ha sido posible".

Por ello, Telleria ha apelado a la responsabilidad social e individual para que no estemos con "problemas" en unas semanas fruto del incremento de los contagios. Por otro lado, ha incidido en que "sorprende" que el poder "más centralista y centralizador del Estado, que es la justicia", tenga ese tipo de decisiones tan contradictorias en unas comunidades y otras y "no haya nadie que ponga un poco de orden".

Desde el PSE-EE, Eneko Andueza ha señalado que es momento de ser "optimistas" y ha defendido que hay "herramientas más que suficientes" para encarar la pandemia, además de la posibilidad de pedir un estado de alarma para la CAV.