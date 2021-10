16/10/2021 09:08 Política Euskadi Irratia Cuixart: "Llevaremos la lucha por la autodeterminación hasta el final, aunque la consecuencia sea la cárcel" I.A.E. | T.S.J. | EITB MEDIA Entrevistado en Euskadi Irratia, el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart ha pedido a los partidos soberanistas catalanes que cumplan lo que prometen asumiendo "las consecuencias". Lo tiene claro: "la solución vendrá de la fuerza de la sociedad civil". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página Jordi Cuixart, en Euskadi Irratia. Foto: EITB Media. 11:50 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

El 10º aniversario de la Conferencia de Aiete ha traído al presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart a Donostia-San Sebastián. Este viernes a la tarde ha participado, junto al lehendakari Juan José Ibarretxe, Amalur Álvarez, de Gure Esku, y el expresident Quim Torra en una mesa redonda, celebrada en el Kursaal, sobre el cambio democrático de los conflictos. Han debatido sobre los procesos de Euskal Herria y Cataluña, sobre el presente y el futuro, y sobre las motivaciones para un pueblo independiente.

Cuixart salió de prisión el pasado mes de junio, tras recibir el indulto, y no tiene demasiada fe en la mesa de negociación puesta en marcha entre el Gobierno español y Cataluña. En su opinión, el camino pasa por seguir movilizándose en la calle, y que los partidos independentistas sean capaces de acordar una estrategia conjunta. Ve fuerte el movimiento por la independencia.

Cuixart ha aprovechado su visita para hablar para los micrófonos de Euskadi Irratia, donde se ha expresado largo y tendido sobre la situación política de Cataluña en el programa "Goiz Kronika". El presidente de Òmnium cree que tanto Cataluña como Euskal Herria tienen un punto fuerte en común, "la fuerza de la sociedad civil". En su opinión, la Conferencia de Aiete y el proceso catalán han puesto de manifiesto que "hay una sociedad civil comprometida", que sabe "llevar a cabo diferentes acciones políticas". "Se ha visto claramente que la ciudadanía tiene fuerza y poder. La clave está en darle impulso a esa vía. En el caso del pueblo catalán, los resultados han llegado de la lucha no violenta y de la movilización", ha expresado Cuixart.

Frente a esa capacidad de movilización, ha criticado "el monopolio de la violencia" empleado en respuesta por el Gobierno español, "mostrando una falta de capacidad de canalizar los conflictos políticos a través del diálogo y la negociación". "España no es capaz de solucionar los conflictos a través del diálogo, como hacen otras naciones de Europa y del mundo, por ejemplo, en Escocia o en Quebec", ha añadido.

Sobre el derecho de autodeterminación, teniendo enfrente a un Estado "que no quiere hablar", y preguntado acerca de la hoja de ruta para avanzar, el activista catalán lo tiene claro: "la autodeterminación es un derecho fundamental, y estamos dispuestos a llevar nuestro compromiso hasta el final". "En estos últimos cuatro años hemos aprendido que nuestro límite no puede ser la amenaza de ser encarcelados y represaliados. Nuestro mayor aprendizaje estos últimos años ha sido que los políticos deben cumplir el compromiso adquirido ante la ciudadanía, y llevarlo hasta la última consecuencia. Si eso supone cárcel, pues aceptaremos cárcel. Y no quiero suavizar la cárcel, porque no es un lugar agradable para estar, ni mucho menos", ha matizado.

Por otra parte, Cuixart ha opinado que no ve mucha diferencia, "por desgracia", entre el PSOE y el PP en lo que se refiere a su actitud ante Cataluña. "En la base existe una actitud firme para negar el derecho de autodeterminación", ha dicho. Reconociendo que "los procesos de liberación son largos y dolorosos", Cuixart aboga por seguir luchando en la calle, "sin darse por vencido". "La calle es nuestro espacio, ahí tenemos que estar, presionando a los políticos", ha subrayado.

Por último, el impulso del idioma catalán es uno de los fundamentos de Òmnium Cultural, y sobre esto también ha hablado el activista catalán. Se ha mostrado "muy preocupado", sobre todo por la nueva propuesta de ley audiovisual del Gobierno español, "parecida a la ley Wert", en palabras de Cuixart.

Ha dejado claro que el idioma catalán es "un elemento social cohesionador", y que "si la dictadura de Franco no lo logró", nadie conseguirá hacerlo desaparecer: "quieren mermar nuestra lengua. El Estado español ha sido irresponsable en lo que se refiere a la protección de la diversidad de naciones y cultural que recoge su sagrada Constitución. Ahora, te lo digo claramente, si la dictadura franquista no lo consiguió, tampoco lo hará el Gobierno de España".