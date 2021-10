18/10/2021 14:42 Política Declaración del 18 de octubre Reacciones de representantes políticos ante la declaración de EH Bildu y Sortu sobre las víctimas de ETA O.P. | Eitb Media Personalidades del ámbito político vasco y español han reaccionado a la declaración realizada por EH Bildu y Sortu esta mañana, en la que han mostrado su pesar por el sufrimiento padecido por las víctimas de ETA. Escuchar la página Escuchar la página

Personalidades del ámbito político vasco y español han mostrado sus reacciones en las redes sociales a la declaración "solemne" que han realizado esta mañana el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, y el secretario general de Sortu, Arkaitz Rodríguez, en la que han mostrado su "pesar y dolor por el sufrimiento padecido" por las víctimas de ETA.

El Euskadi Buru Batzar (EBB) del PNV considera "corto e insuficiente" el paso dado por EH Bildu y ha lamentado, en una nota, que la izquierda abertzale no reconozca como "injusto" el daño causado por ETA.

Para la formación nacionalista, esta declaración incorpora en sus dos folios y en sus cinco puntos aportaciones "positivas" para la construcción de una nueva convivencia y para la necesaria reparación de las víctimas de ETA, aunque con "omisiones en aspectos clave en los que la izquierda abertzale y el mundo que dio cobertura a la organización armada aún tienen un trecho ético y político que recorrer".



Eneko Andueza, del PSE ha valorado la declaración como un "paso positivo y significativo", y espera que suponga ·un antes y un después· en la trayectoria de la izquierda abertzale.

Los Socialistas Vascos valoramos la declaración de la izquierda abertzale, que nos parece un paso positivo y significativo.

Esperamos que sea honesto y sincero el reconocimiento del dolor de las víctimas, el sufrimiento causado y el error que supuso el terrorismo. pic.twitter.com/moFwwlROst — Eneko Andueza (@enekoandueza) October 18, 2021

Pilar Garrido, la Coordinadora General de Podemos Euskadi y diputada por Gipuzkoa en Unidas Podemos ha mostrado su satisfacción por que la izquierda abertzale haya dado el paso de "reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA".

Sentir el dolor de los demás, un paso fundamental que ha dado la izquierda abertzale al reconocer el sufrimiento de las víctimas de ETA. Nos alegramos por ello.

Seguiremos avanzando en la verdad, justicia y reparación para todas las víctimas. — Pilar Garrido (@PilarGarrido_) October 18, 2021

La coordinadora de Ezker Anitza-IU, Isabel Salud, ha señalado que lo sostenido desde la formación de Otegi es "un avance necesario en el proceso de normalización y convivencia".

Desde Eusko Alkartasuna, formación integrada en EH Bildu, se ha destacado que "la memoria y reparación para todas las víctimas de todas las violencias, con la máxima de 'a igual daño igual reparación', es una prioridad".

Sin embargo, el presidente del PP Vasco, Carlos Iturgaiz, ha calificado de "broma macabra" la declaración de EH Bildu, y ha considerado que Otegi "se ríe de las víctimas".

Lo de Otegi es una broma macabra diciendo que tratará de mitigar el dolor de las víctimas, quien no conjuga la palabra condena, justifica a ETA y organiza vomitivos ongi etorris a los etarras desde Bildu. No la condenará nunca por haber sido miembro de ETA. Se ríe de las víctimas — Carlos Iturgaiz (@carlositurgaiz) October 18, 2021

El PSN ha destacado que la izquierda abertzale haya reconocido "por primera vez" el sufrimiento de las víctimas de ETA. "Supone un progreso democrático, pero todavía queda mucho por avanzar en memoria, justicia y reparación de las personas asesinadas por ETA y sus familias", ha advertido.

El Comité Ejecutivo de UPN ha criticado que "Otegi no ha pedido perdón", por lo que el hecho de que "traslade su dolor y pesar suena a farsa si no va acompañado de hechos y no ha mostrado ningún compromiso de colaboración con la Justicia para el esclarecimiento de los más de 300 asesinatos que todavía están sin resolver".

La presidenta de los populares navarros Ana Beltrán, se ha dirigido directamente a Arnaldo Otegi, a quien ha calificado de "lacra para la democracia".

Mención especial y específica para Otegi: sentir el dolor de las víctimas es incompatible con presentar a terroristas como a héroes y con defender la impunidad de los asesinatos no resueltos, algo que haces a diario. Eres una lacra para la democracia. pic.twitter.com/kJ5dBkU8HD — Ana Beltrán (@abeltran_ana) October 18, 2021

El lehendakari y secretario de Memoria Democrática del PSOE, Patxi López, ha puesto en valor este lunes que el líder de la izquierda abertzale, Arnaldo Otegi, haya reconocido públicamente el sufrimiento causado por la banda terrorista ETA diez años después de su derrota. "Hay una especie de enmienda a su papel en el pasado como sostenedor", ha dicho. Lopez era lehendakari cuando ETA anunció el cese definitivo de la violencia.

#EnDirecto | López: "Por primera vez hay un reconocimiento público por parte de la izquierda abertzale de las víctimas de ETA" pic.twitter.com/7D2cf0r7vi — Europa Press (@europapress) October 18, 2021

La secretaria general de Podemos y ministra del Gobierno español, Ione Belarra, ha manifestado que ante el paso "sin precedentes" dado por la izquierda abertzale, "es obligación de los demócratas reconocer el paso".

Hace 10 años ETA puso fin a su actividad. Hoy la IA ha dado un paso sin precedentes poniendo en el centro el dolor de las víctimas de ETA, reconociendo que nunca debió producirse y que las vías pacíficas son el único camino posible. Obligación de los demócratas reconocer el paso. — Ione Belarra (@ionebelarra) October 18, 2021

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, ha reconocido que "la declaración de la izquierda abertzale es de una enorme relevancia y responsabilidad", lo ha calificado como un paso más en el proceso de paz histórico, después de que se cumplan 10 años del anuncio de ETA del fin de la violencia. "La paz y la palabra son el camino", ha subrayado y ha expresado el compromiso de la Generalitat de "acompañar este proceso de paz en los próximos años".

El diputado de ERC, Gabriél Rufián, ha hecho mención a las reacciones que suscitará el anuncio de la izquierda abertzale, que "hará distinguir entre buenas o malas personas", a la vez que celebra el paso: "Hoy es un gran día", ha asegurado.

El diputado de Más País, Iñigo Errejon, ha manifestado en su cuenta personal que el paso dado por EH Bildu es una paso "importante y necesario".

El eurodiputado y portavoz del Comité de Acción Política de Vox, Jorge Buxadé, ha restado toda credibilidad a las palabras del coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi, sobre el "sufrimiento" de las víctimas y le ha instado a colaborar para esclarecer "los más de 300 casos de ETA que siguen sin resolver".