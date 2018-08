Política

Elecciones autonómicas 2013

Aralar aprueba negociar con IA, EA, Alternatiba y AB una coalición

Redacción

03/03/2012

El 93,8% de los militantes han respaldado la propuesta de crear una coalición electoral similar a la de Amaiur para las elecciones de 2013. Aintzane Ezenarro no ha estado en la asamblea.

Aralar iniciará oficialmente negociaciones con la izquierda abertzale, EA y Alternatiba para conformar una coalición electoral similar a la de Amaiur de cara a los comicios en Euskadi previstos para la primavera de 2013.



Los aproximadamente 160 militantes presentes en la asamblea que ha celebrado Aralar en Vitoria-Gasteiz han respaldado con el 93,8 por ciento de los votos esta propuesta, que ha recibido el rechazo del 3,1 por ciento de los asistentes y la abstención del 3,1 por ciento, según los datos facilitados a la prensa por el coordinador general, Patxi Zabaleta.



Hoy, el respaldo a una posible coalición para las autonómicas vascas ha sido mayor, aunque durante las semanas previas a la asamblea se han escenificado públicamente las diferencias que enfrentan a la mayoría de los militantes de Aralar con los críticos con la decisión de ir a los comicios junto a otras fuerzas abertzales.



Así, varios miembros de la organización juvenil Iratzarri anunciaron su desvinculación de Aralar por este motivo, aunque posteriormente otro grupo de jóvenes aseguró que esta asociación continúa ligada a la formación que lidera Patxi Zabaleta.



En la asamblea de hoy no han estado tampoco presentes tres de los cuatro parlamentarios vascos, Aintzane Ezenarro, Oxel Erostarbe y Mikel Basabe, ha confirmado Zabaleta, quien no obstante ha dejado claro que en Aralar "no hay un sector crítico organizado", sino personas "cuyas opiniones merecen todo el respeto".



Ha mostrado su "máximo respeto" a las opiniones discrepantes dentro del partido, tanto las de quienes han estado presentes en la asamblea como las de quienes "no han podido o no han querido" acudir.



La propuesta aprobada en la asamblea da luz verde a la Ejecutiva de Aralar para negociar oficialmente "un acuerdo estratégico nacional" con los partidos integrados en Bildu y también con la Abertzaleen Batasuna (AB), aunque esta última no estaría incluida en una posible coalición para las elecciones autonómicas vascas.



Zabaleta ha aclarado que este acuerdo no supone el visto bueno definitivo a ningún tipo de coalición, algo que si finalmente se logra debería ratificarse por otra asamblea, sino que significa la autorización a la Ejecutiva para iniciar conversaciones oficiales con el resto de partidos de Amaiur.



Aralar, que cuenta en la actual legislatura vasca con cuatro parlamentarios en la Cámara vasca, ya concurrió en las pasadas elecciones generales del 20 de noviembre dentro de la coalición Amaiur, integrada también por la izquierda abertzale, EA y Alternatiba.