04/11/2021 09:17 Política Entrevista Santano, sobre pactos con EH Bildu: "No soy partidario de excluir" Eider Garaikoetxea O. | EITB MEDIA El alcalde de Irun ha evitado opinar sobre las opciones de acuerdo de Andueza en "la alta política" pero asegura que "no hay monopolio en el amor" y que "el terreno de los acuerdos y el diálogo siempre es positivo". Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página José Antonio Santano, en el set de Radio Euskadi en Irun. Foto: EITB Media 16:35 min Whatsapp

Whatsapp



twitt

Enviar

Copiar enlace

El alcalde de Irun, José Antonio Santano, ha asegurado sobre los pactos con el resto de partidos, incluido EH Bildu, que está "muy abierto a acuerdos" porque no es "partidario de excluir" (el PSE-EE gobierna en la localidad junto con Elkarrekin Podemos). "Sobre la alta política no voy a hablar, porque no me corresponde, pero "el terreno de los acuerdos y el diálogo siempre es positivo", ha añadido.

En este sentido, ha evitado pronunciarse sobre las opciones del secretario general de los socialistas vascos, Eneko Andueza, en futuros pactos en el seno del Gobierno Vasco. "No voy a hacer de intérprete de Andueza, le tengo mucho respeto. Él ha dicho que va a respetar el acuerdo firmado (con el PNV), pero a partir de ahí, no hay monopolio en el amor", ha explicado en una entrevista al programa "Boulevard" de Radio Euskadi.

Al ser una ciudad fronteriza, la migración es un problema que afecta directamente a Irun. No obstante, el también vicepresidente de Eudel considera que no es un problema de una ciudad en concreto, "sino un reto para la sociedad moderna". En su opinión, "el reto es la integración, que todas esas personas que vienen para tener una vida mejor lleguen a formar parte de la sociedad de Irun". En ese sentido, ha reclamado "una política común europea", que trabaje por la integración.

Preguntado sobre el Proyecto ViaIrun (la renovación y modernización de la zona ferroviaria), ha considerado que se trata "de uno de los grandes proyectos vascos", que con un presupuesto de 70 millones de euros, "traerá la alta velocidad a Irun y dotará de normalidad al tren ordinario. Daremos un salto al siglo XXI", ha destacado. Santano ha precisado que el proyecto se licitará en el primer semestre de 2022 y que las obras comenzarán en 2023.

En plano más local, ha subrayado que Irun se convertirá en Navidades en "una ciudad a la que merecerá la pena venir" ya que instalarán la pista de hielo más grande de España y contará con "una iluminación como la de las grandes ciudades europeas".