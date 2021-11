El Congreso avala la designación de Enrique Arnaldo para el TC con los votos de PSOE, PP y Unidas Podemos

Varios diputados de PSOE y Unidas Podemos, entre ellos, el socialista Odón Elorza, han roto la disciplina de grupo y no han apoyado al polémico candidato del PP. PNV, EH Bildu, ERC, PDeCAT, la CUP, Junts y BNG no han participado en el debate.

Los cuatro candidatos a magistrados del Tribunal Constitucional pactados por el PSOE y el PP han logrado el apoyo de los tres quintos del Congreso que exige la Constitución, aunque varios diputados han roto la disciplina de voto por su rechazo a Enrique Arnaldo.

Ha sido este jurista propuesto por el PP quien menos votos ha reunido -232-, seguido de la otra candidata de los populares, la magistrada Concepción Espejel (237), y de los dos nombres planteados por los socialistas, los magistrados Inmaculada Montalbán y Ramón Sáez, que han reunido 240 votos.

Varios portavoces han criticado a Unidas Podemos por unir su voto al tradicional reparto de cargos del bipartidismo y formaciones aliadas del Gobierno español en el Parlamento, como ERC, el PNV, EH-Bildu o BNG, han decidido no participar en la votación como signo de protesta, opción que también ha elegido Vox y Ciudadanos.

La votación ha sido secreta y por vía telemática, por lo que no ha quedado registrado el sentido de voto de cada diputado. Pero uno de ellos, el socialista Odón Elorza, ha reconocido en redes sociales que no ha apoyado a Arnaldo.

También se esperaban fugas en Unidas Podemos, dos de cuyas diputadas, Gloria Elizo y Meri Pita, habían escrito un artículo en contra de este acuerdo con el PP, aunque ninguna de ellas ha desvelado su posicionamiento final.

Tras una reunión con la dirección del Grupo Socialista en la q he explicado mi posición de cara a la votación, he efectuado con responsabilidad el voto telemático en el q NO he apoyado al Sr. Arnaldo, en defensa del prestigio y la dignidad de las instituciones del TC y Congreso.