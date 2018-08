Política

Rebeka Ubera niega que haya mensajes contradictorios en Aralar

Redacción

09/03/2012

Ha destacado que su formación aboga por "una iniciativa integradora" y sin exclusiones.

La representante de Aralar Rebeka Ubera ha negado que haya mensajes contradictorios dentro de su partido en torno a las propuestas del lehendakari, Patxi López, o sobre la creación de una ponencia para avanzar en la pacificación y convivencia, y ha destacado que su formación aboga por "una iniciativa integradora" y sin exclusiones.

Ubera ha participado este viernes en la presentación pública por parte de la izquierda abertzale, EA, Alternatiba y Aralar de un texto consensuado en el que han calificado de "irresponsable" el posicionamiento del lehendakari, Patxi López, al impulsar planteamientos "excluyentes", defender medidas "injustas" para los presos y negar "la existencia del conflicto".

Ante las preguntas de los periodistas sobre si la defensa de este documento no suponía entrar en contradicciones con lo defendido este jueves en el Parlamento por la portavoz de Aralar, Aintzane Ezenarro, Rakel Ubera lo ha rechazado.



Esta misma mañana, en una entrevista en Euskadi Irratia, Ezenarro ha afirmado que las formas son una 'excusa' para evitar el diálogo. Asimismo, ha pedido usar "los resquicios" del reglamento para avanzar en el diálogo, y reclama "más humildad" a la izquierda abertzale tradicional. Sobre la sesión parlamentaria de este jueves, ha lamentado que finalmente no fuera posible lograr un acuerdo amplio. "Eso no quiere decir que no hayamos avanzado, porque fue un primer intento, ya que llevamos muchos años cada uno en su fortaleza y ahora esta nueva situación mueve la tierra a todo el mundo", ha dicho Ezenarro.