División en Aralar

Maeztu aclara que no han recibido respuesta de los tres parlamentarios

31/03/2012

En el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, ha expresado su deseo de que la situación se reconduzca, aunque ha reiterado que el primer paso tiene que ser poner los cargos a disposición del partido.

Según ha explicado este viernes por la noche Dani Maeztu, Aralar todavía no ha recibido respuesta de Ezenarro, Basabe y Erostarbe, después de que Patxi Zabaleta haya pedido este mismo viernes que pongan sus cargos a disposición del partido.



En una entrevista en el programa ''Ganbara'' de Radio Euskadi, el vicecoordinador de Aralar y el único de los cuatro parlamentario del partido que ha seguido el criterio de la ejecutiva en la votación en el parlamento de la ponencia sobre paz y convivencia, ha expresado su deseo de que la situación se pueda reconducir, aunque ha reiterado que el primer paso tiene que ser poner los cargos a disposición del partido en un tiempo razonable.



Aintzane Ezenarro, Mikel Basabe y Oxel Erostarbe han votado este viernes a favor de la ponencia sobre paz y convivencia del Parlamento Vasco, en contra del criterio de la ejecutiva. Maeztu ha aclarado que es legítimo estar en contra de una decisión, pero cree necesario ''respetar unas siglas''.



''El término 'sin exclusiones' se tenía que mantener. Como no se ha mantenido, Aralar tenía que votar en contra'', ha explicado.



A juicio del parlamentario, el diálogo es la clave, ''y eso es para todos: para ETA en su día y para el resto, incluidos los que se niegan a hablar con todos de pacificación''.



Maeztu admite que Aintzane Ezenarro ha reiterado este viernes su petición de que se forme una ponencia ''sin exclusiones'', y se ha mostrado ''convencido'' de que piensa eso, pero ''en el texto definitivo que ha firmado no pone eso'', ha matizado.