25/01/2022 09:47 Política Entrevista en Radio Euskadi Mertxe Aizpurua: "Apoyar la reforma laboral sería perpetuar la ley de Rajoy" L.Z. | EITB MEDIA La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados ha señalado que de no modificarse el acuerdo, no avalarán la reforma laboral, y ha destacado que están en contacto continuo con el Gobierno español. Escuchar la página Escuchar la página

Escuchar la página Escuchar la página La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados, Mertxe Aizpurua. Foto de archivo Whatsapp

Whatsapp



twitt

Telegram

Enviar

Copiar enlace

La portavoz de EH Bildu en el Congreso de los Diputados Mertxe Aizpurua ha señalado que de no modificarse el acuerdo de la reforma laboral, no la avalarán de ninguna manera, ya que "sería perpetuar la reforma de Rajoy".

Entrevistada en el programa 'Boulevard' de Radio Euskadi, Aizpurua ha destacado que siguen en contacto continuo con el Gobierno español, en concreto con el Ministerio de Trabajo, pero que de momento PSOE y Podemos no han cambiado para nada de postura.

"Nosotros hemos tenido una actitud muy clara desde el principio del debate: o el acuerdo se modifica o no lo avalaremos", ha dicho.

"La propuesta que nos hacen no cambia en nada lo acordado entre Gobierno, patronal y los sindicatos CC.OO. y UGT. Es un acuerdo para no derogar la reforma laboral. Las nuestras, en cambio, son propuestas de sentido común", ha matizado.

La portavoz de EH Bildu se ha mostrado convencida de que no sería suficiente con un proyecto de ley posterior al acuerdo, "porque eso no serviría para dar protección a los y las trabajadoras". "Estamos hablando de algo que va a afectar a las generaciones de ahora y a las siguientes. Si se toman medidas posteriormente, hay cuestiones en las que siempre prevalecerá la reforma laboral. No podemos estar sujetos a interpretaciones que se hagan de la reforma", ha subrayado.

Por último, se ha mostrado sorprendida con la actitud de PSOE y Podemos al ver que "hace unos meses estaban de acuerdo en derogar algunas cuestiones de la reforma laboral y ahora no". "¿Qué ha cambiado?", se ha preguntado. Ante esa actitud, Aizpurua ha opinado que el triunfo de la reforma laboral es de la patronal y de la derecha.