09/02/2022 13:30 Política 'En Jake' Barkos: "Chivite debe dar explicaciones sobre el acuerdo tanto a sus socios como a la sociedad navarra" EITB MEDIA "Es obligación del PSN aclarar el pacto que tienen los socialistas con UPN. Han compartido algunos términos del acuerdo con los socios de Gobierno, pero no los asuntos a los que se refiere en este momento Javier Esparza", ha dicho la portavoz de Geroa Bai.

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos. Foto de archivo

La portavoz de Geroa Bai, Uxue Barkos, ha opinado en el programa 'En Jake' de ETB2 sobre las declaraciones de la presidenta navarra, María Chivite, quien ha asegurado este miércoles que sus socios en el Ejecutivo conocen el contenido del acuerdo logrado en torno a la reforma laboral entre el PSOE y UPN.

La también secretaria general del PSN ha aclarado que este acuerdo trata sobre competencias estatales y que, a pesar de que conoce su contenido, no lo ha negociado y no le corresponde dar explicaciones, algo que Barkos no entiende.

"Es obligación del PSN aclarar el pacto que tienen los socialistas con UPN, y le corresponde hacerlo a Chivite, como presidenta del Gobierno de Navarra. Han compartido algunos términos del acuerdo con los socios de Gobierno, pero no los asuntos a los que se refiere en este momento Javier Esparza", ha señalado.

"En democracia el elemento mínimo es la transparencia, por lo que el PSN está obligado a hacer público el acuerdo", ha añadido.

Barkos también ha dicho que las disputas internas de UPN no pueden erosionar el actual Gobierno de Navarra. "Está claro que existe un acuerdo, pero que Chivite no quiere contarlo. Si en ese acuerdo hay elemento que afectan a la convivencia de navarros y navarras, claro que le corresponde contarlo", ha subrayado.

Por último ha dejado claro que los propios hechos explican la situación que está viviendo UPN.